Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Германия
06.02
Унион Б
:
Айнтрахт Ф
Все коэффициенты
П1
2.15
X
3.51
П2
3.50
Футбол. Италия
06.02
Верона
:
Пиза
Все коэффициенты
П1
2.32
X
3.15
П2
3.60
Футбол. Италия
завершен
Удинезе
1
:
Рома
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Мальорка
4
:
Севилья
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Сандерленд
3
:
Бернли
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Болонья
0
:
Милан
3
П1
X
П2

Роналду не пропускал тренировки «Аль-Насра» и будет на занятии сегодня. Португалец не улетал из Саудовской Аравии, чтобы добиться ухода из клуба (Record)

Вопреки сообщениям саудовской прессы, Криштиану Роналду не покидал Эр-Рияд с целью «добиться» ухода из «Аль-Насра», сообщает Record.

Источник: Спортс"

Утверждается, что нападающий не пропустил ни одной тренировки, а в среду примет участие в обычном занятии под руководством Жорже Жезуша.

Ранее 40-летний форвард сборной Португалии пропустил матч чемпионата Саудовской Аравии против «Аль-Рияда» (1:0). Сообщалось, что он так же не участвовал в тренировке после игры.

Ранее стало известно, что Роналду недоволен тем, как Суверенный фонд Саудовской Аравии (PIF) управляет клубом по сравнению с конкурентами, в частности, с «Аль-Хилалем». Также сообщалось, что Криштиану считает, что PIF мешает его клубу бороться за чемпионство, и может покинуть «Аль-Наср» летом ради перехода в МЛС или европейскую лигу.

По информации Record, возвращение Роналду в Португалию по окончании сезона не рассматривается, будущее нападающего действительно может быть связано с МЛС или возвращением в Европу.

В текущем сезоне португалец забил 18 голов и отдал 3 результативные передачи в 22 матчах.

Стоит напомнить, что Роналду — один из инвесторов компании Medialivre S.A., владеющей изданием Record.