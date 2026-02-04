Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Германия
06.02
Унион Б
:
Айнтрахт Ф
Все коэффициенты
П1
2.15
X
3.51
П2
3.50
Футбол. Италия
06.02
Верона
:
Пиза
Все коэффициенты
П1
2.32
X
3.12
П2
3.55
Футбол. Италия
завершен
Удинезе
1
:
Рома
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Мальорка
4
:
Севилья
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Сандерленд
3
:
Бернли
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Болонья
0
:
Милан
3
П1
X
П2

Роналду намерен бойкотировать второй подряд матч подряд. Форвард «Аль-Насра» не получил гарантий, что PIF внесет изменения в управление клубом (ESPN)

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду намерен бойкотировать второй матч подряд после того, как не получил четких гарантий, что Суверенный фонд Саудовской Аравии (PIF) внесет изменения в управление клубом.

Источник: Спортс"

По информации ESPN, если в ближайшие недели никаких изменений гарантировано не будет, Роналду в июне попросит отпустить его из клуба. В пятницу «Аль-Наср» сыграет с «Аль-Иттихадом».

Ранее 40-летний форвард сборной Португалии пропустил матч чемпионата Саудовской Аравии против «Аль-Рияда» (1:0). Сообщалось, что он не участвовал и в тренировке после игры.

До этого стало известно, что Роналду недоволен тем, как Суверенный фонд Саудовской Аравии (PIF) управляет клубом по сравнению с конкурентами, в частности, с «Аль-Хилалем». Также сообщалось, что Криштиану считает, что PIF мешает его клубу бороться за чемпионство, и может покинуть «Аль-Наср» летом ради перехода в МЛС или европейскую лигу.

Также появлялась информация, что Роналду выступал против перехода Бензема в «Аль-Хилаль» из-за «нанесения ущерба конкуренции».