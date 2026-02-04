Роналду намерен бойкотировать второй подряд матч подряд. Форвард «Аль-Насра» не получил гарантий, что PIF внесет изменения в управление клубом (ESPN)

По информации ESPN, если в ближайшие недели никаких изменений гарантировано не будет, Роналду в июне попросит отпустить его из клуба. В пятницу «Аль-Наср» сыграет с «Аль-Иттихадом».
Ранее 40-летний форвард сборной Португалии пропустил матч чемпионата Саудовской Аравии против «Аль-Рияда» (1:0). Сообщалось, что он не участвовал и в тренировке после игры.
До этого стало известно, что Роналду недоволен тем, как Суверенный фонд Саудовской Аравии (PIF) управляет клубом по сравнению с конкурентами, в частности, с «Аль-Хилалем». Также сообщалось, что Криштиану считает, что PIF мешает его клубу бороться за чемпионство, и может покинуть «Аль-Наср» летом ради перехода в МЛС или европейскую лигу.
Также появлялась информация, что Роналду выступал против перехода Бензема в «Аль-Хилаль» из-за «нанесения ущерба конкуренции».