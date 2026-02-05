Киву о 2:1 с «Торино»: «Я не играю в фэнтези, так что выставлять оценки игрокам не буду. Игрой “Интера” доволен»

Мы знаем, с кем имеем дело, и хорошо знаем игроков, с которыми работаем. В таких матчах нужна энергия и свежие ноги, поэтому я выбрал тех футболистов, у кого было больше сил. Не забывайте, что у нас был очень насыщенный январь и впереди еще более загруженный февраль.