Киву о 2:1 с «Торино»: «Я не играю в фэнтези, так что выставлять оценки игрокам не буду. Игрой “Интера” доволен»

Главный тренер «Интера» Кристиан Киву высказался о победе над «Торино» в ¼ финала Кубка Италии.

Источник: Спортс"

"Я не журналист и не играю в фэнтези-футбол, так что выставлять оценки игрокам не буду.

Я доволен игрой, той энергией, которая была нам необходима в таком матче, и тем, что нам удалось создать. Конечно, когда счет становится 2:1, соперник получает второе дыхание и пытается поймать этот импульс, но особых проблем они нам не доставили.

Мы знаем, с кем имеем дело, и хорошо знаем игроков, с которыми работаем. В таких матчах нужна энергия и свежие ноги, поэтому я выбрал тех футболистов, у кого было больше сил. Не забывайте, что у нас был очень насыщенный январь и впереди еще более загруженный февраль.

Я хочу похвалить Кокки и Камате, но также отметить работу тех, кто годами трудился с этими ребятами в академии «Интера». Сегодня это Кокки и Камате, но я мог бы назвать и Бово, Топаловича, Алексиу и Беренбруха.

Стефано Векки проделывает отличную работу с командой до 23 лет, эти ребята прогрессируют и могут быть полезны нам на протяжении всего сезона", — сказал Киву в эфире Sport Mediaset.