Футбол. Германия
06.02
Унион Б
:
Айнтрахт Ф
Все коэффициенты
П1
2.15
X
3.51
П2
3.50
Футбол. Италия
06.02
Верона
:
Пиза
Все коэффициенты
П1
2.32
X
3.12
П2
3.55
Футбол. Франция
06.02
Метц
:
Лилль
П1
X
П2
Футбол. Англия
06.02
Лидс
:
Ноттингем Форест
Все коэффициенты
П1
2.26
X
3.38
П2
3.45
Футбол. Испания
06.02
Сельта
:
Осасуна
Все коэффициенты
П1
2.00
X
3.37
П2
4.20
Футбол. Италия
завершен
Болонья
0
:
Милан
3
П1
X
П2

О’Хара о словах Слота про важность стиля, а не титулов: «Это вообще не так. Не понимаю, о чем он говорит. У Клоппа был рок-н-ролльный футбол — и они выигрывали трофеи»

Бывший полузащитник «Тоттенхэма» Джейми О’Хара прокомментировал высказывание Арне Слот.

Источник: Спортс"

Главный тренер Ливерпуля высказался о стиле футбола и трофеях: «Ты можешь выиграть АПЛ, ЛЧ, но показывать красивый футбол в долгосрочной перспективе стоит гораздо больше».

"Это вообще не так. Не понимаю, о чем он говорит. Значение имеют победы. Нельзя выигрывать трофеи, играя в плохой футбол. Не понимаю, о чем он говорит.

Он говорит о том, что его команда играет в хороший футбол, а это не так. Их скучно смотреть, соперники их разгадали.

Если говорить о хорошем футболе — это Юрген Клопп. Это был рок-н-ролльный футбол — и они выигрывали трофеи! «, — сказал Джейми О’Хара.