О’Хара о словах Слота про важность стиля, а не титулов: «Это вообще не так. Не понимаю, о чем он говорит. У Клоппа был рок-н-ролльный футбол — и они выигрывали трофеи»

Главный тренер Ливерпуля высказался о стиле футбола и трофеях: «Ты можешь выиграть АПЛ, ЛЧ, но показывать красивый футбол в долгосрочной перспективе стоит гораздо больше».
"Это вообще не так. Не понимаю, о чем он говорит. Значение имеют победы. Нельзя выигрывать трофеи, играя в плохой футбол. Не понимаю, о чем он говорит.
Он говорит о том, что его команда играет в хороший футбол, а это не так. Их скучно смотреть, соперники их разгадали.
Если говорить о хорошем футболе — это Юрген Клопп. Это был рок-н-ролльный футбол — и они выигрывали трофеи! «, — сказал Джейми О’Хара.