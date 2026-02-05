Гвардиола хочет, чтобы Гехи сыграл в финале Кубка лиги: «Покупаешь футболиста за большие деньги, а он не может сыграть из-за правила, которое я не понимаю»

Гехи после трансфера из «Кристал Пэлас» не сыграл ни в одном из двух полуфинальных матчей турнира с «Ньюкаслом».
Регламент турнира гласит о том, что футболист для получения права сыграть должен перейти клуб «до закрытия зимнего трансферного окна или до первого матча полуфинала (в зависимости от того, что наступит раньше)».
«Горожане» приобрели Гехи 19 января. Первый матч с «Ньюкаслом» состоялся 13 января.
"Надеюсь, нам удастся убедить организаторов турнира, чтобы Марк смог сыграть. Не понимаю, почему он не может сыграть в финале. Покупаешь футболиста за большие деньги, а он не может сыграть из-за правила, которое я не понимаю. Надеюсь, они смогут его изменить.
Антуан Семеньо перешел к нам до первого матча, поэтому мог играть. А теперь финал. Почему Гехи не должен играть? Почему нет? Мы платим ему зарплату, он наш игрок", — сказал Пеп Гвардиола.