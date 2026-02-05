Гвардиола хочет, чтобы Гехи сыграл в финале Кубка лиги: «Покупаешь футболиста за большие деньги, а он не может сыграть из-за правила, которое я не понимаю»

"Надеюсь, нам удастся убедить организаторов турнира, чтобы Марк смог сыграть. Не понимаю, почему он не может сыграть в финале. Покупаешь футболиста за большие деньги, а он не может сыграть из-за правила, которое я не понимаю. Надеюсь, они смогут его изменить.