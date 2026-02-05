Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Германия
06.02
Унион Б
:
Айнтрахт Ф
Все коэффициенты
П1
2.15
X
3.51
П2
3.50
Футбол. Италия
06.02
Верона
:
Пиза
Все коэффициенты
П1
2.32
X
3.12
П2
3.55
Футбол. Франция
06.02
Метц
:
Лилль
П1
X
П2
Футбол. Англия
06.02
Лидс
:
Ноттингем Форест
Все коэффициенты
П1
2.26
X
3.38
П2
3.45
Футбол. Испания
06.02
Сельта
:
Осасуна
Все коэффициенты
П1
2.00
X
3.37
П2
4.20
Футбол. Италия
завершен
Болонья
0
:
Милан
3
П1
X
П2

Гвардиола хочет, чтобы Гехи сыграл в финале Кубка лиги: «Покупаешь футболиста за большие деньги, а он не может сыграть из-за правила, которое я не понимаю»

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола выразил надежду, что защитник команды Марк Гехи сможет сыграть в финале Кубка английской лиги против «Арсенала».

Источник: Спортс"

Гехи после трансфера из «Кристал Пэлас» не сыграл ни в одном из двух полуфинальных матчей турнира с «Ньюкаслом».

Регламент турнира гласит о том, что футболист для получения права сыграть должен перейти клуб «до закрытия зимнего трансферного окна или до первого матча полуфинала (в зависимости от того, что наступит раньше)».

«Горожане» приобрели Гехи 19 января. Первый матч с «Ньюкаслом» состоялся 13 января.

"Надеюсь, нам удастся убедить организаторов турнира, чтобы Марк смог сыграть. Не понимаю, почему он не может сыграть в финале. Покупаешь футболиста за большие деньги, а он не может сыграть из-за правила, которое я не понимаю. Надеюсь, они смогут его изменить.

Антуан Семеньо перешел к нам до первого матча, поэтому мог играть. А теперь финал. Почему Гехи не должен играть? Почему нет? Мы платим ему зарплату, он наш игрок", — сказал Пеп Гвардиола.