Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Германия
06.02
Унион Б
:
Айнтрахт Ф
Все коэффициенты
П1
2.15
X
3.51
П2
3.50
Футбол. Италия
06.02
Верона
:
Пиза
Все коэффициенты
П1
2.32
X
3.12
П2
3.55
Футбол. Франция
06.02
Метц
:
Лилль
П1
X
П2
Футбол. Англия
06.02
Лидс
:
Ноттингем Форест
Все коэффициенты
П1
2.26
X
3.38
П2
3.45
Футбол. Испания
06.02
Сельта
:
Осасуна
Все коэффициенты
П1
2.00
X
3.37
П2
4.20
Футбол. Италия
завершен
Болонья
0
:
Милан
3
П1
X
П2

Криштиану Роналду исполнился 41 год. «МЮ» поздравил экс-форварда команды

Нападающему «Аль-Насра» Криштиану Роналду сегодня исполнился 41 год.

Источник: Спортс"

«Манчестер Юнайтед» поздравил бывшего футболиста команды. В социальной сети клуба появилось сообщение «С днем рождения!» с отметкой аккаунта игрока.

В своей карьере португалец также выступал за «Спортинг», «Реал» и «Ювентус».

На данный момент он забил 961 мяч. Из них 818 голов на клубном уровне и еще 143 — в составе сборной Португалии.

Роналду — пятикратный победитель Лиги чемпионов, трижды выигрывал чемпионат Англии и дважды лиги Испании и Италии. Также он становился чемпионом Европы в 2016 году.

Португалец 5 раз становился обладателем «Золотого мяча» и четырежды выигрывал «Золотую бутсу».