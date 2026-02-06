Зидан — лучший полузащитник XXI века по версии Canal+. Хави — 3-й, Пирло — 5-й, Джеррард — 8-й

Команда канала составила список из 100 сильнейших игроков за первую четверть столетия, опросив журналистов и бывших футболистов. Общий перечень будет представлен в воскресенье, а сейчас публикуются рейтинги по позициям.
В топ-15 лучших полузащитников века вошли:
1. Зинедин Зидан.
2. Андрес Иньеста.
3. Хави.
4. Лука Модрич.
5. Андреа Пирло.
6. Луиш Фигу.
7. Кака.
8. Стивен Джеррард.
9. Кевин де Брюйне.
10. Тони Кроос.
11. Серджи Бускетс.
12. Дэвид Бекхэм.
13. Патрик Виейра.
14. Фрэнк Лэмпард.
15. Яя Туре.
Месси — лучший форвард XXI века по версии Canal+. Роналду — 2-й, Анри — 5-й, Мбаппе — 7-й.
Нойер — лучший вратарь XXI века по версии Canal+. Буффон — 2-й, Куртуа — 3-й, Касильяс — 4-й, Чех — 6-й, ван дер Сар — 7-й, Бартез — 8-й, Доннарумма — 12-й, Эми Мартинес — 15-й.