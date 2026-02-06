Ричмонд
Зидан — лучший полузащитник XXI века по версии Canal+. Хави — 3-й, Пирло — 5-й, Джеррард — 8-й

Зинедин Зидан возглавил рейтинг лучших нападающих XXI века, выпущенный Canal+.

Источник: Спортс"

Команда канала составила список из 100 сильнейших игроков за первую четверть столетия, опросив журналистов и бывших футболистов. Общий перечень будет представлен в воскресенье, а сейчас публикуются рейтинги по позициям.

В топ-15 лучших полузащитников века вошли:

1. Зинедин Зидан.

2. Андрес Иньеста.

3. Хави.

5. Андреа Пирло.

6. Луиш Фигу.

7. Кака.

8. Стивен Джеррард.

9. Кевин де Брюйне.

10. Тони Кроос.

11. Серджи Бускетс.

12. Дэвид Бекхэм.

13. Патрик Виейра.

14. Фрэнк Лэмпард.

15. Яя Туре.

Месси — лучший форвард XXI века по версии Canal+. Роналду — 2-й, Анри — 5-й, Мбаппе — 7-й.

Нойер — лучший вратарь XXI века по версии Canal+. Буффон — 2-й, Куртуа — 3-й, Касильяс — 4-й, Чех — 6-й, ван дер Сар — 7-й, Бартез — 8-й, Доннарумма — 12-й, Эми Мартинес — 15-й.

