Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Германия
22:30
Унион Б
:
Айнтрахт Ф
Все коэффициенты
П1
2.17
X
3.46
П2
3.50
Футбол. Италия
22:45
Верона
:
Пиза
Все коэффициенты
П1
2.33
X
3.11
П2
3.52
Футбол. Франция
22:45
Метц
:
Лилль
П1
X
П2
Футбол. Англия
23:00
Лидс
:
Ноттингем Форест
Все коэффициенты
П1
2.24
X
3.34
П2
3.50
Футбол. Испания
23:00
Сельта
:
Осасуна
Все коэффициенты
П1
2.00
X
3.37
П2
4.20
Футбол. Англия
07.02
Манчестер Юнайтед
:
Тоттенхэм Хотспур
Все коэффициенты
П1
1.59
X
4.72
П2
5.18

Вратарь сборной Германии Бауманн о травме тер Стегена: «Очень ему сочувствую, такого никому не пожелаешь. Я скрестил пальцы, чтобы он поскорее восстановился»

Вратарь «Хоффенхайма» и сборной Германии Оливер Бауманн отреагировал на новость о травме Марка-Андре тер Стегена.

Голкипер «Барселоны», арендованный «Жироной», травмировался в матче с «Овьедо» (0:1). Сообщалось, что у немца выявлено серьезное мышечное повреждение — надрыв мышц задней поверхности бедра с возможным поражением сухожилий. Он перенесет операцию в пятницу.

"Я ему очень сочувствую. Я написал ему. Это просто правильный поступок. Такого никому не пожелаешь.

Я держу пальцы скрещенными, чтобы он поскорее восстановился", — сказал Бауманн в интервью RTL.

Отметим, что во всех матчах квалификации ЧМ-2026 в воротах сборной Германии играл именно Бауманн.