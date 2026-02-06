Вратарь сборной Германии Бауманн о травме тер Стегена: «Очень ему сочувствую, такого никому не пожелаешь. Я скрестил пальцы, чтобы он поскорее восстановился»

Голкипер «Барселоны», арендованный «Жироной», травмировался в матче с «Овьедо» (0:1). Сообщалось, что у немца выявлено серьезное мышечное повреждение — надрыв мышц задней поверхности бедра с возможным поражением сухожилий. Он перенесет операцию в пятницу.
"Я ему очень сочувствую. Я написал ему. Это просто правильный поступок. Такого никому не пожелаешь.
Я держу пальцы скрещенными, чтобы он поскорее восстановился", — сказал Бауманн в интервью RTL.
Отметим, что во всех матчах квалификации ЧМ-2026 в воротах сборной Германии играл именно Бауманн.