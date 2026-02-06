Спаллетти о 0:3: «Аталанта» была лучше нас в решающие моменты матча, она принимала правильные решения, а «Юве» — нет. Нам не хватает ясности мышления в таких ситуациях"

«Они были лучше нас в решающие моменты матча. Когда вы комментируете поражение со счетом 3:0, вы мало что можете сказать. Мы поздравляем Палладино и “Аталанту”, это хорошо выстроенная команда, которая играет в хороший футбол.
Мы принимали неправильные решения, когда ситуация накалялась. Бывают моменты, когда мяч движется по кругу, и здесь большую роль играет статистика, но когда игра становится более опасной, нужно принимать правильные решения, принимать их быстро и четко. В такие моменты мы принимали неправильные решения, а они — правильные.
Были моменты, когда игроки могли выйти вдвоем на одного соперника, но вместо этого мы отправляли мяч в сторону углового флажка. Иногда нам не хватает опыта, чтобы распознать такие ситуации. Кажется, в решающие моменты нам не хватает остроты и ясности мышления. Такое случается.
Прогресс зависит от того, как тренируется вся команда. У нас есть несколько недостатков, как и у многих команд, но я чувствую, что мы — единая команда. Нам просто нужно распознавать эти моменты матча, которые могут стать решающими, потому что, если вы посмотрите на количество моментов в этой игре, результат не покажется вам логичным.
Мы проиграли со счетом 0:3, поэтому странно говорить, что ребята упорно трудились и показали хорошую игру. Что мне не понравилось, так это то, что на заключительных этапах мы играли разрозненно и пытались добиться прорыва за счет индивидуальной игры, в результате чего мы потеряли организованность. Мы потеряли некоторое единство".
О назначении пенальти.
«Это пенальти, потому что было касание рукой. Меня интересуют другие вещи, у меня другая работа», — сказал Спаллетти.