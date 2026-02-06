Спаллетти о 0:3: «Аталанта» была лучше нас в решающие моменты матча, она принимала правильные решения, а «Юве» — нет. Нам не хватает ясности мышления в таких ситуациях"

Прогресс зависит от того, как тренируется вся команда. У нас есть несколько недостатков, как и у многих команд, но я чувствую, что мы — единая команда. Нам просто нужно распознавать эти моменты матча, которые могут стать решающими, потому что, если вы посмотрите на количество моментов в этой игре, результат не покажется вам логичным.