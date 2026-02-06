Ричмонд
Тонали — главная целью «Ювентуса». «Ньюкасл» может продать хавбека, если не попадет в ЛЧ

Сандро Тонали может покинуть «Ньюкасл» ближайшим летом.

Источник: Спортс"

La Gazzetta dello Sport подчеркивает, что итальянец — главная цель «Ювентуса», и это уже не просто мечта, а нечто, что может стать явью, хотя и потребует крупных трат.

Одна из причин — возможный пропуск «Ньюкаслом» следующего розыгрыша Лиги чемпионов. В таком случае «сорокам» придется продавать футболистов в целях соответствия финансовому фэйр-плей.

Клуб АПЛ опасается, что может вновь оказаться в той же ситуации, что и с Александером Исаком, настаивавшим на том, чтобы его продали. В публикации сообщается, что такой сценарий в случае с Тонали, пропустившим не один месяц из-за проблем со ставками, но получавшим поддержку со стороны клуба, маловероятен, однако Сандро в любом случае может задуматься о будущем, если его команда не будет играть в ЛЧ.

Отмечается, что летом «Ювентус», скорее всего, будет в состоянии заплатить от 40 до 50 млн евро, а зарплата хавбека проблемой не станет.