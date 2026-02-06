Тонали — главная целью «Ювентуса». «Ньюкасл» может продать хавбека, если не попадет в ЛЧ

Клуб АПЛ опасается, что может вновь оказаться в той же ситуации, что и с Александером Исаком, настаивавшим на том, чтобы его продали. В публикации сообщается, что такой сценарий в случае с Тонали, пропустившим не один месяц из-за проблем со ставками, но получавшим поддержку со стороны клуба, маловероятен, однако Сандро в любом случае может задуматься о будущем, если его команда не будет играть в ЛЧ.