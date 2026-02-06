Икарди должен 600 тысяч долларов по алиментам, Ванда подтвердила: «С каждым днем эта сумма становится еще огромнее. Он платит всего 3% от зарплаты, а его адвокаты берут 30 000 долларов»

"Меня обвиняют во многих вещах, которые не соответствуют действительности. Четыре года назад был произведен раздел имущества, это было сделано не в этой стране. И сегодня я собираюсь уточнить это в последний раз. Я получила ту же сумму, что и другая сторона. Другими словами, раздел был по формуле 50 на 50, и он был произведен в Италии.
Я не буду называть сумму, потому что она кажется большой. Мы оба оставили себе одинаковую сумму. И, наверное, если бы это было не так, на меня была бы подана одна из многих жалоб, некоторые из которых были ложными, а некоторые — нет, и некоторые были отклонены. Если бы кто-то украл у меня такую сумму, первое, что я бы сделала, — это подала жалобу, но этого никогда не случалось.
Он отец, который платит всего 3 процента от своей зарплаты, много это или мало, а его адвокаты берут 30 000 долларов за то, чтобы защищать должника по алиментам, это позор.
Конечно, у меня замечательная жизнь, потому что я живу тем, что работаю. Прямо сейчас я звоню вам со своей работы. Я не забираю деньги у своих дочерей, напротив, я плачу то, что не платит Мауро. В какой-то момент он заплатит, потому что на его дом на острове наложен арест", — сказала Ванда в эфире América TV.
Когда ее спросили, действительно ли долг футболиста составляет 600 тысяч долларов, она это подтвердила.
"Это довольно пугающая цифра, но она подразумевает большие проценты, поэтому с каждым днем, когда он не платит, долг становится еще огромнее.
Чем больше проблем возникает, тем больше они [адвокаты Икарди] зарабатывают и тем меньше шансов разрешить конфликт. Если они заплатят алименты на содержание девочек, проблема будет решена — и прощайте, адвокаты, вам придется воровать где-нибудь в другом месте", — заявила женщина.