Роналду был готов сыграть с «Аль-Иттихадом», если бы «Аль-Наср» выплатил задолженность по зарплате. Криштиану ждет разрешения ситуации

41-летний футболист не попал в заявку на домашнюю игру 21-го тура чемпионата Саудовской Аравии против «Аль-Иттихад Джидда».
По данным A Bola, Роналду сыграл бы, если бы «Аль-Наср» выплатил задолженность по зарплате, но поскольку ничего не изменилось, капитан португалец продолжает протестовать и не будет играть.
Роналду понимает, что поведение Саудовского государственного инвестиционного фонда (PIF) не изменилось — помимо отсутствия зимних трансферов, продолжаются значительные задержки в выплате зарплат игрокам, персоналу и сотрудникам.
Криштиану будет ждать разрешения ситуации, прежде чем вернуться на поле.
Ранее форвард сборной Португалии пропустил матч чемпионата против «Аль-Рияда» (1:0). Сообщалось, что он не участвовал и в тренировке после игры.
До этого стало известно, что Роналду недоволен тем, как PIF управляет клубом по сравнению с конкурентами, в частности, с «Аль-Хилалем». Также сообщалось, что Криштиану считает, что PIF мешает его клубу бороться за чемпионство, и может покинуть «Аль-Наср» летом ради перехода в МЛС или европейскую лигу.
Сегодня сообщалось, что Криштиану не смогли уговорить сыграть с «Аль-Иттихадом». Тренер «Аль-Насра» Жорже Жезуш поддерживает протест соотечественника и не участвует в пресс-конференциях.
Роналду готов уйти из «Аль-Насра»? Бойкот продолжается, пока у Бензема 3+1 за «Аль-Хилаль».