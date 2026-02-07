Экс-футболист «Реала» Хамес Родригес перешел в клуб MLS «Миннесота Юнайтед»

«Я очень рад новому этапу в своей жизни. Надеюсь быть в лучшей форме, чтобы приносить радость этому городу и всем, кто верит в меня. С нетерпением жду встречи со страстными фанатами “Миннесоты”, ведь я тоже страстный игрок, который всегда выкладывается на поле и стремится к победе», — прокомментировал переход Родригес.