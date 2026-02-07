Экс-футболист «Реала» Хамес Родригес перешел в клуб MLS «Миннесота Юнайтед»

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Лучший бомбардир чемпионата мира 2014 года колумбийский полузащитник Хамес Родригес подписал контракт с «Миннесотой Юнайтед», сообщается на сайте клуба североамериканской Главной футбольной лиги (MLS).
Родригес присоединился к клубу на правах свободного агента. Соглашение с колумбийцем рассчитано до июня 2026 года с опцией продления до декабря.
«Я очень рад новому этапу в своей жизни. Надеюсь быть в лучшей форме, чтобы приносить радость этому городу и всем, кто верит в меня. С нетерпением жду встречи со страстными фанатами “Миннесоты”, ведь я тоже страстный игрок, который всегда выкладывается на поле и стремится к победе», — прокомментировал переход Родригес.
Родригесу 34 года. Последним клубом полузащитника был мексиканский «Леон», за который он выступал с января 2025 года. На протяжении карьеры футболист также представлял колумбийский «Энвигадо», аргентинский «Банфилд», португальский «Порту», «Монако» из чемпионата Франции, испанский «Реал», немецкую «Баварию», английский «Эвертон», катарский «Эр-Райян», греческий «Олимпиакос», бразильский «Сан-Паулу» и испанский «Райо Вальекано». Родригес является чемпионом Аргентины, Португалии, Испании, Германии. С «Реалом» он дважды выиграл Лигу чемпионов.
В составе сборной Колумбии он стал лучшим бомбардиром чемпионата мира — 2014 и лучшим игроком Кубка Америки — 2024.