«Барселона» решила выкупить Рэшфорда у «МЮ» за 30 млн евро. Кэррик был бы рад возвращению форварда летом (Diario Sport)

Каталонцы летом арендовали английского форварда с правом выкупа за 30 миллионов евро.
Источники в Англии утверждают, что главный тренер «МЮ» Майкл Кэррик был бы рад возвращению Маркуса летом, он мог бы отвести 28-летнеиму футболисту ключевую роль в команде.
Однако, по данным Diario Sport, руководство и тренерский штаб «Барселоны» удовлетворены игрой и Рэшфорда. Решение уже принято — «Барса» воспользуется опцией выкупа английского вингера за 30 миллионов евро. Сумма не подлежит обсуждению, поскольку «Юнайтед» не намерен идти на уступки.
В пяти последних матчах за сине-гранатовых Рэшфорд забил три гола и сделал два ассиста. Его статистику можно найти здесь.