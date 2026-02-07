Ричмонд
«Барселона» решила выкупить Рэшфорда у «МЮ» за 30 млн евро. Кэррик был бы рад возвращению форварда летом (Diario Sport)

«Барселона» приняла решение выкупить нападающего Маркуса Рэшфорда у «Манчестер Юнайтед».

Источник: Спортс"

Каталонцы летом арендовали английского форварда с правом выкупа за 30 миллионов евро.

Источники в Англии утверждают, что главный тренер «МЮ» Майкл Кэррик был бы рад возвращению Маркуса летом, он мог бы отвести 28-летнеиму футболисту ключевую роль в команде.

Однако, по данным Diario Sport, руководство и тренерский штаб «Барселоны» удовлетворены игрой и Рэшфорда. Решение уже принято — «Барса» воспользуется опцией выкупа английского вингера за 30 миллионов евро. Сумма не подлежит обсуждению, поскольку «Юнайтед» не намерен идти на уступки.

В пяти последних матчах за сине-гранатовых Рэшфорд забил три гола и сделал два ассиста. Его статистику можно найти здесь.