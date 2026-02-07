Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Англия
2-й тайм
Лидс
3
:
Ноттингем Форест
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
2-й тайм
Сельта
1
:
Осасуна
1
Все коэффициенты
П1
2.95
X
1.95
П2
5.12
Футбол. Италия
2-й тайм
Верона
0
:
Пиза
0
Все коэффициенты
П1
6.10
X
1.38
П2
7.17
Футбол. Франция
2-й тайм
Метц
0
:
Лилль
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
2-й тайм
Унион Б
1
:
Айнтрахт Ф
1
Все коэффициенты
П1
5.70
X
1.30
П2
20.00
Футбол. Англия
15:30
Манчестер Юнайтед
:
Тоттенхэм Хотспур
Все коэффициенты
П1
1.61
X
4.62
П2
5.04

Рамос был готов бесплатно играть за «Севилью», но получил отказ. 39-летний защитник может перейти в «Марсель»

Серхио Рамос был готов бесплатно играть за «Севилью», сообщает Radio Marca.

Источник: Спортс"

39-летний защитник хотел доиграть сезон без зарплаты, чтобы помочь родному клубу сохранить место в Ла Лиге и завершить карьеру.

После пресс-конференции спортивного директора «Севильи», где было заявлено, что у клуба «нет денег на новые трансферы», состоялся звонок от Рене Рамоса — брата и агента футболиста — президенту.

В ходе разговора окружение игрока предложило вариант, полностью снимающий финансовый вопрос — Рамос был готов играть бесплатно. Но президент «Севильи» заблокировал сделку из-за опасений, что вскоре футболист может стать акционером клуба.

После отказа «Севильи» Рамос может продолжить карьеру в «Марселе». Сделка с французским клубом пока не закрыта.

Узнать больше по теме
Биография Серхио Рамоса: карьера и личная жизнь футболиста
38-летний испанец является одним из лучших центральных защитников мира. На протяжении большей части карьеры игрок демонстрировал высочайший уровень футбола. Бойцовские и лидерские качества Рамоса позволяли его командам вытаскивать сложные матчи и брать титулы. Биография Серхио — это пример спортивного долголетия и таланта, помноженного на усердный труд.
Читать дальше