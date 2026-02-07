Рамос был готов бесплатно играть за «Севилью», но получил отказ. 39-летний защитник может перейти в «Марсель»

39-летний защитник хотел доиграть сезон без зарплаты, чтобы помочь родному клубу сохранить место в Ла Лиге и завершить карьеру.
После пресс-конференции спортивного директора «Севильи», где было заявлено, что у клуба «нет денег на новые трансферы», состоялся звонок от Рене Рамоса — брата и агента футболиста — президенту.
В ходе разговора окружение игрока предложило вариант, полностью снимающий финансовый вопрос — Рамос был готов играть бесплатно. Но президент «Севильи» заблокировал сделку из-за опасений, что вскоре футболист может стать акционером клуба.
После отказа «Севильи» Рамос может продолжить карьеру в «Марселе». Сделка с французским клубом пока не закрыта.
