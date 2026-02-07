Ричмонд
Футбол. Англия
15:30
Манчестер Юнайтед
:
Тоттенхэм Хотспур
Все коэффициенты
П1
1.61
X
4.62
П2
5.04
Футбол. Англия
завершен
Лидс
3
:
Ноттингем Форест
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Сельта
1
:
Осасуна
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Верона
0
:
Пиза
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Метц
0
:
Лилль
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Унион Б
1
:
Айнтрахт Ф
1
П1
X
П2

Браун считает, что «МЮ» стоит подписать Беллингема: «Он точно усилил бы команду. После такого трансфера можно сказать: “Мы снова на правильном пути”

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Уэс Браун считает, что клубу стоит подписать Джуда Беллингема.

Источник: Спортс"

"Беллингем — какой же это великолепный игрок. И при этом он все еще очень молод, но, на мой взгляд, уже способен справляться с давлением, брать на себя ответственность на поле и быть тем самым лидером в нужный момент. В этом он немного похож на то, как сейчас играет Бруну — постоянно берет игру на себя.

Даже когда у команды не шла игра, он все равно брал ответственность. Иногда за это его даже критиковали. У Джуда есть все: характер, работоспособность, умение играть в обороне и тот статус на поле, который он выстроил сам. Беллингем на сто процентов сделал бы команду сильнее.

Если что-то пойдет не так в «Реале», поверьте, за ним выстроится очередь из больших клубов. Это был бы топ-трансфер для кого угодно. А для «Манчестер Юнайтед» — трансфер, после которого можно сказать: «Окей, мы снова на правильном пути, мы возвращаемся и строим настоящую команду», — сказал Браун.