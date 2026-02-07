Ричмонд
Пеп о том, что ему говорят «сосредоточиться на футболе»: «Окей, сосредоточьтесь на журналистике. Не можешь говорить об экономике, потому что ты не экономический журналист»

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола ответил на вопрос о том, что ему говорят «сосредоточиться на футболе» на фоне его общественно-политических высказываний.

Источник: Спортс"

"Окей, тогда ты сосредоточься на журналистике. Ты не можешь говорить об экономике, потому что ты не журналист, специализирующийся именно на экономике, правильно?

Ты сосредоточен на футболе, поэтому не говори об экономике, не говори. Вот о чем речь.

Они хотят, чтобы я молчал, ведь этого хочет весь мир, верно? Молчать и ничего не говорить. Думаю, [должно быть] все совершенно наоборот. Тем не менее что есть, то есть", — сказал Пеп Гвардиола.

Гвардиола о политических проблемах в мире: «Геноцид в Палестине, события на Украине, в России, в Судане — это происходит у нас на глазах. Никогда в истории не было такой ясной информации».