Футбол. Англия
15:30
Манчестер Юнайтед
:
Тоттенхэм Хотспур
Все коэффициенты
П1
1.63
X
4.55
П2
4.94
Футбол. Испания
16:00
Райо Вальекано
:
Овьедо
Все коэффициенты
П1
1.80
X
3.61
П2
4.95
Футбол. Германия
17:30
Фрайбург
:
Вердер
Все коэффициенты
П1
1.96
X
3.73
П2
3.90
Футбол. Германия
17:30
Хайденхайм
:
Гамбург
Все коэффициенты
П1
2.97
X
3.51
П2
2.42
Футбол. Германия
17:30
Майнц
:
Аугсбург
Все коэффициенты
П1
2.00
X
3.55
П2
3.65
Футбол. Германия
17:30
Санкт-Паули
:
Штутгарт
Все коэффициенты
П1
4.60
X
3.79
П2
1.81
Футбол. Германия
17:30
Вольфсбург
:
Боруссия Д
Все коэффициенты
П1
4.50
X
4.21
П2
1.74
Футбол. Англия
18:00
Арсенал
:
Сандерленд
Все коэффициенты
П1
1.25
X
6.29
П2
13.00
Футбол. Англия
18:00
Борнмут
:
Астон Вилла
Все коэффициенты
П1
2.73
X
3.66
П2
2.53
Футбол. Англия
18:00
Бернли
:
Вест Хэм
Все коэффициенты
П1
3.22
X
3.52
П2
2.27
Футбол. Англия
18:00
Фулхэм
:
Эвертон
Все коэффициенты
П1
2.15
X
3.32
П2
3.72
Футбол. Англия
18:00
Вулверхэмптон
:
Челси
Все коэффициенты
П1
5.03
X
4.22
П2
1.67
Футбол. Испания
18:15
Барселона
:
Мальорка
Все коэффициенты
П1
1.15
X
9.75
П2
17.00
Футбол. Франция
19:00
Ланс
:
Ренн
Все коэффициенты
П1
1.73
X
4.11
П2
4.80
Футбол. Англия
завершен
Лидс
3
:
Ноттингем Форест
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Сельта
1
:
Осасуна
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Верона
0
:
Пиза
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Метц
0
:
Лилль
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Унион Б
1
:
Айнтрахт Ф
1
П1
X
П2

Кэррик про 3 победы с «МЮ»: «Если результаты что-то изменили, значит, что-то идет не так. В футболе все может перевернуться в мгновение ока — нужно сохранять спокойствие»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Майкл Кэррик заявил, что в его работе ничего не изменилось на фоне трех побед подряд во главе команды.

Источник: Спортс"

Манкунианцы ранее обыграли «Манчестер Сити» (2:0), «Арсенал» (3:2) и «Фулхэм» (3:2).

"Ничего не изменилось. Это не изменит того, что я делаю. Полностью осознаю свою роль в клубе и мою ответственность.

Мы хотим быть успешными. Хочу, чтобы клуб в конце сезона добился успеха.

Речь идет о попытках улучшить команду и сделать «Манчестер Юнайтед» сильнее и постоянно прогрессирующим. Но ничего не изменилось. Результаты за короткий период времени ничего не меняют.

Если результаты что-то изменили, значит, что-то идет не так. Нельзя принимать поспешные решения, независимо от того, действительно ли есть улучшения или есть несколько проблем, которые нужно решить. Это устойчивый прогресс.

Вы знаете, что в футболе все может перевернуться в мгновение ока, поэтому нам нужно сохранять спокойствие и сосредоточиться на том, что нужно делать", — сказал Майкл Кэррик.