Футбол. Англия
15:30
Манчестер Юнайтед
:
Тоттенхэм Хотспур
Все коэффициенты
П1
1.62
X
4.59
П2
5.03
Футбол. Испания
16:00
Райо Вальекано
:
Овьедо
Все коэффициенты
П1
1.82
X
3.58
П2
4.90
Футбол. Германия
17:30
Фрайбург
:
Вердер
Все коэффициенты
П1
2.00
X
3.70
П2
3.79
Футбол. Германия
17:30
Хайденхайм
:
Гамбург
Все коэффициенты
П1
2.97
X
3.51
П2
2.42
Футбол. Германия
17:30
Майнц
:
Аугсбург
Все коэффициенты
П1
2.00
X
3.55
П2
3.70
Футбол. Германия
17:30
Санкт-Паули
:
Штутгарт
Все коэффициенты
П1
4.60
X
3.79
П2
1.81
Футбол. Германия
17:30
Вольфсбург
:
Боруссия Д
Все коэффициенты
П1
4.50
X
4.21
П2
1.74
Футбол. Англия
18:00
Арсенал
:
Сандерленд
Все коэффициенты
П1
1.27
X
6.06
П2
13.00
Футбол. Англия
18:00
Борнмут
:
Астон Вилла
Все коэффициенты
П1
2.73
X
3.66
П2
2.53
Футбол. Англия
18:00
Бернли
:
Вест Хэм
Все коэффициенты
П1
3.19
X
3.53
П2
2.28
Футбол. Англия
18:00
Фулхэм
:
Эвертон
Все коэффициенты
П1
2.15
X
3.32
П2
3.72
Футбол. Англия
18:00
Вулверхэмптон
:
Челси
Все коэффициенты
П1
5.00
X
4.21
П2
1.68
Футбол. Испания
18:15
Барселона
:
Мальорка
Все коэффициенты
П1
1.15
X
9.50
П2
16.00
Футбол. Франция
19:00
Ланс
:
Ренн
Все коэффициенты
П1
1.73
X
4.14
П2
4.80
Футбол. Италия
20:00
Дженоа
:
Наполи
Все коэффициенты
П1
4.50
X
3.18
П2
2.00
Футбол. Англия
20:30
Ньюкасл Юнайтед
:
Брентфорд
Все коэффициенты
П1
2.11
X
3.63
П2
3.50
Футбол. Германия
20:30
Боруссия М
:
Байер
Все коэффициенты
П1
3.65
X
3.75
П2
1.95
Футбол. Испания
20:30
Севилья
:
Жирона
Все коэффициенты
П1
2.16
X
3.42
П2
3.65
Футбол. Англия
завершен
Лидс
3
:
Ноттингем Форест
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Сельта
1
:
Осасуна
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Верона
0
:
Пиза
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Метц
0
:
Лилль
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Унион Б
1
:
Айнтрахт Ф
1
П1
X
П2

Футболисты «Райо» пожаловались на инфраструктуру клуба: плохое состояние поля на домашнем стадионе, отсутствие горячей воды, устаревшие помещения

Игроки и тренерский штаб «Райо Вальекано» опубликовали заявление через AFE (Ассоциацию испанских футболистов), в котором выразили недовольство состоянием стадиона «Кампо де Вальекас» и тренировочного комплекса клуба.

Источник: Спортс"

«В течение предсезонной подготовки команда почти три месяца не могла тренироваться в нашем спортивном комплексе из-за плохого состояния полей, что вынуждало нас покидать тренировочную базу и тренироваться на поле, отвечающем необходимым условиям для профессионального выполнения нашей работы», — говорится в сообщении.

«В течение месяца состояние поля на стадионе “Кампо де Вальекас” было явно неудовлетворительным, ситуация ухудшалась с каждой неделей, что отразилось как на предыдущих матчах, так и на сегодняшней ситуации, сложившейся всего за несколько часов до начала очередного матча», — добавляется в заявлении игроков.

"К этому добавляются недостатки в удобствах, которыми мы пользуемся ежедневно — такие, как отсутствие горячей воды в душевых в некоторые дни, не всегда надлежащая уборка и устаревшие помещения, не соответствующие стандартам клубам Ла Лиги. Хотим подчеркнуть, что все эти вопросы неоднократно доводились до сведения президента клуба.

Считаем, что пришло время публично заявить, что эта ситуация должна измениться. Наличие достойных условий труда и забота о болельщиках — это не чрезвычайное требование, а основная обязанность клуба, выступающего в Ла Лиге", — сообщается в общении футболистов.

На данный момент «Райо Вальекано» идет 18-м в таблице Ла Лиги, набрав 22 очка в 22 матчах.