Бывший игрок «Арсенала» женится на порноактрисе

Бывший игрок лондонского «Арсенала», а ныне нападающий «Вильярреала» Николя Пепе женится на своей девушке Тианне Трамп.
30-летний ивуариец встречается со своей ровесницей из США на протяжении последних полутора лет.
