Бывший игрок «Арсенала» женится на порноактрисе

Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Англия
15:30
Манчестер Юнайтед
:
Тоттенхэм Хотспур
Все коэффициенты
П1
1.62
X
4.70
П2
5.10
Футбол. Испания
16:00
Райо Вальекано
:
Овьедо
Все коэффициенты
П1
1.82
X
3.56
П2
4.90
Футбол. Германия
17:30
Фрайбург
:
Вердер
Все коэффициенты
П1
2.03
X
3.67
П2
3.75
Футбол. Германия
17:30
Хайденхайм
:
Гамбург
Все коэффициенты
П1
2.97
X
3.51
П2
2.42
Футбол. Германия
17:30
Майнц
:
Аугсбург
Все коэффициенты
П1
2.00
X
3.55
П2
3.65
Футбол. Германия
17:30
Санкт-Паули
:
Штутгарт
Все коэффициенты
П1
4.76
X
3.84
П2
1.77
Футбол. Германия
17:30
Вольфсбург
:
Боруссия Д
Все коэффициенты
П1
4.50
X
4.21
П2
1.74
Футбол. Англия
18:00
Арсенал
:
Сандерленд
Все коэффициенты
П1
1.29
X
5.81
П2
11.50
Футбол. Англия
18:00
Борнмут
:
Астон Вилла
Все коэффициенты
П1
2.72
X
3.64
П2
2.55
Футбол. Англия
18:00
Бернли
:
Вест Хэм
Все коэффициенты
П1
3.15
X
3.53
П2
2.30
Футбол. Англия
18:00
Фулхэм
:
Эвертон
Все коэффициенты
П1
2.20
X
3.30
П2
3.60
Футбол. Англия
18:00
Вулверхэмптон
:
Челси
Все коэффициенты
П1
4.99
X
4.21
П2
1.68
Футбол. Испания
18:15
Барселона
:
Мальорка
Все коэффициенты
П1
1.15
X
9.75
П2
17.00
Футбол. Франция
19:00
Ланс
:
Ренн
Все коэффициенты
П1
1.65
X
4.35
П2
5.02
Футбол. Италия
20:00
Дженоа
:
Наполи
Все коэффициенты
П1
4.61
X
3.15
П2
2.00
Футбол. Англия
20:30
Ньюкасл Юнайтед
:
Брентфорд
Все коэффициенты
П1
2.10
X
3.67
П2
3.50
Футбол. Германия
20:30
Боруссия М
:
Байер
Все коэффициенты
П1
3.60
X
3.75
П2
1.95
Футбол. Испания
20:30
Севилья
:
Жирона
Все коэффициенты
П1
2.13
X
3.42
П2
3.66
Футбол. Франция
21:00
Брест
:
Лорьян
Все коэффициенты
П1
2.35
X
3.23
П2
3.33
Футбол. Италия
22:45
Фиорентина
:
Торино
Все коэффициенты
П1
1.71
X
3.90
П2
5.30
Футбол. Испания
23:00
Реал Сосьедад
:
Эльче
Все коэффициенты
П1
1.68
X
4.07
П2
5.15
Футбол. Франция
23:05
Нант
:
Лион
Все коэффициенты
П1
4.90
X
3.87
П2
1.75
Футбол. Англия
завершен
Лидс
3
:
Ноттингем Форест
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Сельта
1
:
Осасуна
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Верона
0
:
Пиза
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Метц
0
:
Лилль
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Унион Б
1
:
Айнтрахт Ф
1
П1
X
П2

Бывший игрок «Арсенала» женится на порноактрисе

Бывший игрок лондонского «Арсенала», а ныне нападающий «Вильярреала» Николя Пепе женится на своей девушке Тианне Трамп.

Источник: Getty Images

30-летний ивуариец встречается со своей ровесницей из США на протяжении последних полутора лет.

Стоит отметить, что Тианна — бывшая порноактриса. Футболист помог ей уйти из индустрии, и теперь они готовы создать семью.