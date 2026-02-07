Медина подписал контракт с командой Абаскаля до конца 2026 года

Медина выступал за «Спартак» с 2023 по 2025 год. Он провел 58 матчей во всех турнирах, забил 8 мячей и сделал 7 голевых передач. В ЦСКА парагваец играл с 2022 по 2023 год — 12 голов и 10 результативных передач в 45 встречах.