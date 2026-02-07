Медина подписал контракт с командой Абаскаля до конца 2026 года

«Медина подписал контракт до 31 декабря 2026 года. Он прошел медицинский осмотр и уже в субботу будет в распоряжении команды», — сообщил источник «СЭ».
Ранее журналист Бруно Понт сообщал, что мексиканский клуб близок к подписанию Медины.
С лета 2025 года команду тренирует Абаскаль, при котором Медина переходил в «Спартак» из ЦСКА. Последним клубом полузащитника был «Дамак» из Саудовской Аравии.
Медина выступал за «Спартак» с 2023 по 2025 год. Он провел 58 матчей во всех турнирах, забил 8 мячей и сделал 7 голевых передач. В ЦСКА парагваец играл с 2022 по 2023 год — 12 голов и 10 результативных передач в 45 встречах.