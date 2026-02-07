Нани о том, забьет ли Роналду 1000 голов за карьеру: «Легко. Криштиану добьется этого, даже если ради этого придется перейти в самую низшую лигу в мире. Но ему это и не понадобится»

Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Англия
15:30
Манчестер Юнайтед
:
Тоттенхэм Хотспур
Все коэффициенты
П1
1.66
X
4.50
П2
5.00
Футбол. Испания
16:00
Райо Вальекано
:
Овьедо
Все коэффициенты
П1
1.81
X
3.60
П2
4.90
Футбол. Германия
17:30
Фрайбург
:
Вердер
Все коэффициенты
П1
2.05
X
3.66
П2
3.65
Футбол. Германия
17:30
Хайденхайм
:
Гамбург
Все коэффициенты
П1
2.96
X
3.49
П2
2.43
Футбол. Германия
17:30
Майнц
:
Аугсбург
Все коэффициенты
П1
2.00
X
3.55
П2
3.70
Футбол. Германия
17:30
Санкт-Паули
:
Штутгарт
Все коэффициенты
П1
4.77
X
3.81
П2
1.78
Футбол. Германия
17:30
Вольфсбург
:
Боруссия Д
Все коэффициенты
П1
4.57
X
4.26
П2
1.74
Футбол. Англия
18:00
Арсенал
:
Сандерленд
Все коэффициенты
П1
1.29
X
5.80
П2
11.50
Футбол. Англия
18:00
Борнмут
:
Астон Вилла
Все коэффициенты
П1
2.85
X
3.64
П2
2.52
Футбол. Англия
18:00
Бернли
:
Вест Хэм
Все коэффициенты
П1
3.14
X
3.55
П2
2.32
Футбол. Англия
18:00
Фулхэм
:
Эвертон
Все коэффициенты
П1
2.19
X
3.38
П2
3.55
Футбол. Англия
18:00
Вулверхэмптон
:
Челси
Все коэффициенты
П1
5.19
X
4.28
П2
1.67
Футбол. Испания
18:15
Барселона
:
Мальорка
Все коэффициенты
П1
1.15
X
9.50
П2
17.00
Футбол. Франция
19:00
Ланс
:
Ренн
Все коэффициенты
П1
1.62
X
4.42
П2
5.20
Футбол. Италия
20:00
Дженоа
:
Наполи
Все коэффициенты
П1
4.57
X
3.16
П2
2.00
Футбол. Англия
20:30
Ньюкасл Юнайтед
:
Брентфорд
Все коэффициенты
П1
2.09
X
3.66
П2
3.52
Футбол. Германия
20:30
Боруссия М
:
Байер
Все коэффициенты
П1
3.65
X
3.65
П2
2.00
Футбол. Испания
20:30
Севилья
:
Жирона
Все коэффициенты
П1
2.14
X
3.41
П2
3.65
Футбол. Франция
21:00
Брест
:
Лорьян
Все коэффициенты
П1
2.36
X
3.20
П2
3.34
Футбол. Италия
22:45
Фиорентина
:
Торино
Все коэффициенты
П1
1.69
X
3.95
П2
5.30
Футбол. Испания
23:00
Реал Сосьедад
:
Эльче
Все коэффициенты
П1
1.67
X
4.11
П2
5.23
Футбол. Франция
23:05
Нант
:
Лион
Все коэффициенты
П1
4.92
X
3.88
П2
1.74

Нани о том, забьет ли Роналду 1000 голов за карьеру: «Легко. Криштиану добьется этого, даже если ради этого придется перейти в самую низшую лигу в мире. Но ему это и не понадобится»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии Нани ответил на вопрос о том, сможет ли Криштиану Роналду достичь отметки в 1000 голов за карьеру.

"Я не сомневаюсь, что он легко это сделает. Для него это важная веха, о которой он мечтал годами.

Он хочет достичь отметки в 1000 задокументированных голов, потому что другие игроки, такие как Пеле и Ромарио, заявляли, что забивали столько, но не все их голы были зафиксированы. Криштиану мог бы сделать фильм со всеми своими голами.

Он добьется этого, даже если ради этого ему придется перейти в самую низшую профессиональную лигу в мире. Но ему это и не понадобится«, — сказал футболист “Актобе”.

Сейчас на счету Роналду 961 гол.