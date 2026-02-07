Нани о том, забьет ли Роналду 1000 голов за карьеру: «Легко. Криштиану добьется этого, даже если ради этого придется перейти в самую низшую лигу в мире. Но ему это и не понадобится»

"Я не сомневаюсь, что он легко это сделает. Для него это важная веха, о которой он мечтал годами.
Он хочет достичь отметки в 1000 задокументированных голов, потому что другие игроки, такие как Пеле и Ромарио, заявляли, что забивали столько, но не все их голы были зафиксированы. Криштиану мог бы сделать фильм со всеми своими голами.
Он добьется этого, даже если ради этого ему придется перейти в самую низшую профессиональную лигу в мире. Но ему это и не понадобится«, — сказал футболист “Актобе”.
Сейчас на счету Роналду 961 гол.