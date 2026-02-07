«Реал» при Роналду забивал в среднем 6,1 гола за сезон прямыми ударами со штрафных. После ухода Криштиану — 1,6 гола за сезон

С 2009 года Криштиану забил 33 мяча прямыми ударами со штрафных в составе «Реала» — всего он совершил 444 попытки. Второе место по этому показателю за указанный период занимает Гарет Бэйл (4 гола после 72 попыток), третье делят Месут Озил и Хамес Родригес (по 3 гола после 18 и 19 ударов соответственно).