«Реал» при Роналду забивал в среднем 6,1 гола за сезон прямыми ударами со штрафных. После ухода Криштиану — 1,6 гола за сезон

Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Англия
15:30
Манчестер Юнайтед
:
Тоттенхэм Хотспур
Все коэффициенты
П1
1.64
X
4.60
П2
5.40
Футбол. Испания
16:00
Райо Вальекано
:
Овьедо
Все коэффициенты
П1
1.78
X
3.45
П2
5.00
Футбол. Германия
17:30
Фрайбург
:
Вердер
Все коэффициенты
П1
2.05
X
3.66
П2
3.65
Футбол. Германия
17:30
Хайденхайм
:
Гамбург
Все коэффициенты
П1
2.96
X
3.49
П2
2.43
Футбол. Германия
17:30
Майнц
:
Аугсбург
Все коэффициенты
П1
2.00
X
3.55
П2
3.70
Футбол. Германия
17:30
Санкт-Паули
:
Штутгарт
Все коэффициенты
П1
4.80
X
3.84
П2
1.77
Футбол. Германия
17:30
Вольфсбург
:
Боруссия Д
Все коэффициенты
П1
4.60
X
4.28
П2
1.72
Футбол. Англия
18:00
Арсенал
:
Сандерленд
Все коэффициенты
П1
1.29
X
5.79
П2
12.50
Футбол. Англия
18:00
Борнмут
:
Астон Вилла
Все коэффициенты
П1
2.88
X
3.62
П2
2.43
Футбол. Англия
18:00
Бернли
:
Вест Хэм
Все коэффициенты
П1
3.15
X
3.56
П2
2.30
Футбол. Англия
18:00
Фулхэм
:
Эвертон
Все коэффициенты
П1
2.18
X
3.43
П2
3.50
Футбол. Англия
18:00
Вулверхэмптон
:
Челси
Все коэффициенты
П1
5.26
X
4.29
П2
1.65
Футбол. Испания
18:15
Барселона
:
Мальорка
Все коэффициенты
П1
1.15
X
9.50
П2
17.00
Футбол. Франция
19:00
Ланс
:
Ренн
Все коэффициенты
П1
1.62
X
4.42
П2
5.30
Футбол. Италия
20:00
Дженоа
:
Наполи
Все коэффициенты
П1
4.60
X
3.16
П2
2.00
Футбол. Англия
20:30
Ньюкасл Юнайтед
:
Брентфорд
Все коэффициенты
П1
2.09
X
3.66
П2
3.55
Футбол. Германия
20:30
Боруссия М
:
Байер
Все коэффициенты
П1
3.65
X
3.60
П2
2.00
Футбол. Испания
20:30
Севилья
:
Жирона
Все коэффициенты
П1
2.12
X
3.43
П2
3.68
Футбол. Франция
21:00
Брест
:
Лорьян
Все коэффициенты
П1
2.36
X
3.20
П2
3.34
Футбол. Италия
22:45
Фиорентина
:
Торино
Все коэффициенты
П1
1.69
X
3.95
П2
5.30
Футбол. Испания
23:00
Реал Сосьедад
:
Эльче
Все коэффициенты
П1
1.67
X
4.11
П2
5.23
Футбол. Франция
23:05
Нант
:
Лион
Все коэффициенты
П1
4.92
X
3.88
П2
1.74

«Реал» при Роналду забивал в среднем 6,1 гола за сезон прямыми ударами со штрафных. После ухода Криштиану — 1,6 гола за сезон

«Реал» стал забивать значительно меньше голов прямыми ударами со штрафных после ухода Криштиану Роналду.

Источник: Sports.Ru

Португальский нападающий выступал за мадридский клуб на протяжении девяти сезонов. В среднем за этот период «сливочные» забивали 6,1 гола прямыми ударами со штрафных сезон. После ухода Роналду в 2018 году этот показатель снизился до 1,6 гола за сезон.

С 2009 года Криштиану забил 33 мяча прямыми ударами со штрафных в составе «Реала» — всего он совершил 444 попытки. Второе место по этому показателю за указанный период занимает Гарет Бэйл (4 гола после 72 попыток), третье делят Месут Озил и Хамес Родригес (по 3 гола после 18 и 19 ударов соответственно).