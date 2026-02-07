Ричмонд
Футбол. Франция
1-й тайм
Нант
0
:
Лион
1
Все коэффициенты
П1
16.00
X
5.60
П2
1.30
Футбол. Испания
1-й тайм
Реал Сосьедад
2
:
Эльче
1
Все коэффициенты
П1
1.32
X
14.00
П2
37.00
Футбол. Италия
перерыв
Фиорентина
0
:
Торино
1
Все коэффициенты
П1
3.75
X
3.18
П2
2.10
Футбол. Испания
20:30
Севилья
:
Жирона
Все коэффициенты
П1
2.03
X
3.53
П2
3.88
Футбол. Испания
16:00
Райо Вальекано
:
Овьедо
Все коэффициенты
П1
1.78
X
3.45
П2
5.00
Футбол. Франция
завершен
Брест
2
:
Лорьян
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ньюкасл Юнайтед
2
:
Брентфорд
3
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Боруссия М
1
:
Байер
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Дженоа
2
:
Наполи
3
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Ланс
3
:
Ренн
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Барселона
3
:
Мальорка
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Арсенал
3
:
Сандерленд
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Борнмут
1
:
Астон Вилла
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Бернли
0
:
Вест Хэм
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Фулхэм
1
:
Эвертон
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Вулверхэмптон
1
:
Челси
3
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Фрайбург
1
:
Вердер
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Хайденхайм
0
:
Гамбург
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Майнц
2
:
Аугсбург
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Санкт-Паули
2
:
Штутгарт
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Вольфсбург
1
:
Боруссия Д
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Юнайтед
2
:
Тоттенхэм Хотспур
0
П1
X
П2

Де Росси о пенальти в ворота «Дженоа» на 95-й: «Футбола, в который мы играли, больше нет. Не знаю, в каком виде спорта работаю тренером. Мы даем ВАР слишком большую власть, это опасно»

Даниэле Де Росси выразил недоумение по поводу назначения пенальти в ворота «Дженоа» в добавленное ко второму тайму время.

Гол Расмуса Хейлунда принес «Наполи» победу над генуэзцами — 3:2.

"Я не знаю, что сказать. Мы — я говорю и за коллег — не знаем, что сказать. Не считая горечи и того, что нам не хватило хитрости, мы больше ничего не понимаем. Футбола, в который играли мы, больше не существует. Я больше не знаю ничего наверняка, не знаю, в каком виде спорта работаю тренером.

Эти извращенные правила портят игру. Мы стали цепляться за все подряд. Я был сторонником ВАР, с ним меня в бытность футболистом реже грабили бы. Но мы даем ему слишком большую власть, и это опасно. Контакт в футболе будет всегда, и это печально, потому что мы все принимаем в этом участие и будем получать пенальти«, — сказал главный тренер “Дженоа”.