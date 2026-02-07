Де Росси о пенальти в ворота «Дженоа» на 95-й: «Футбола, в который мы играли, больше нет. Не знаю, в каком виде спорта работаю тренером. Мы даем ВАР слишком большую власть, это опасно»

"Я не знаю, что сказать. Мы — я говорю и за коллег — не знаем, что сказать. Не считая горечи и того, что нам не хватило хитрости, мы больше ничего не понимаем. Футбола, в который играли мы, больше не существует. Я больше не знаю ничего наверняка, не знаю, в каком виде спорта работаю тренером.