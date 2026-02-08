Ричмонд
Футбол. Франция
2-й тайм
Нант
0
:
Лион
1
Все коэффициенты
П1
15.00
X
4.80
П2
1.30
Футбол. Испания
2-й тайм
Реал Сосьедад
2
:
Эльче
1
Все коэффициенты
П1
1.30
X
4.81
П2
15.00
Футбол. Италия
2-й тайм
Фиорентина
2
:
Торино
1
Все коэффициенты
П1
1.17
X
6.50
П2
34.00
Футбол. Испания
07.02
Севилья
:
Жирона
Все коэффициенты
П1
2.03
X
3.53
П2
3.88
Футбол. Испания
07.02
Райо Вальекано
:
Овьедо
Все коэффициенты
П1
1.78
X
3.45
П2
5.00
Футбол. Франция
завершен
Брест
2
:
Лорьян
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ньюкасл Юнайтед
2
:
Брентфорд
3
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Боруссия М
1
:
Байер
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Дженоа
2
:
Наполи
3
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Ланс
3
:
Ренн
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Барселона
3
:
Мальорка
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Арсенал
3
:
Сандерленд
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Борнмут
1
:
Астон Вилла
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Бернли
0
:
Вест Хэм
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Фулхэм
1
:
Эвертон
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Вулверхэмптон
1
:
Челси
3
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Фрайбург
1
:
Вердер
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Хайденхайм
0
:
Гамбург
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Майнц
2
:
Аугсбург
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Санкт-Паули
2
:
Штутгарт
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Вольфсбург
1
:
Боруссия Д
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Юнайтед
2
:
Тоттенхэм Хотспур
0
П1
X
П2

Франк — худший тренер клубов «Большой шестерки» с момента появления этого понятия. Во главе «Тоттенхэма» он выиграл 28% матчей АПЛ — меньше Аморима, Ходжсона, Поттера

Томас Франк выигрывает немногим более четверти матчей в АПЛ во главе «Тоттенхэма».

Источник: Спортс"

Лондонцы в субботу уступили «Манчестер Юнайтед» в АПЛ — 0:2.

Под руководством датчанина «шпоры» провели 25 игр в чемпионате и выиграли 7 из них — то есть 28%. Сайт Planet Football подсчитал, что это самый низкий результат среди тренеров «Большой шестерки» за все время существования этого понятия (появилось после 2008 года). Учитывались только те специалисты, которые провели больше 10 игр.

При Франке «Тоттенхэм» набирает 1,16 очка в среднем за игру — это антирекорд. Второе место занимает Рубен Аморим (32% побед, 1,23 очка с «Манчестер Юнайтед»), третье — Рой Ходжсон (35%, 1,25 с «Ливерпулем»), четвертое — Грэм Поттер (31%, 1,27 с «Челси»), пятое — Эндж Постекоглу (40%, 1,37 с «Тоттенхэмом»).

Также в десятку попали Марк Хьюз, Нуну Эшпириту Санту, Кенни Далглиш, Фрэнк Лэмпард и Ральф Рангник.