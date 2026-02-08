Франк — худший тренер клубов «Большой шестерки» с момента появления этого понятия. Во главе «Тоттенхэма» он выиграл 28% матчей АПЛ — меньше Аморима, Ходжсона, Поттера

Под руководством датчанина «шпоры» провели 25 игр в чемпионате и выиграли 7 из них — то есть 28%. Сайт Planet Football подсчитал, что это самый низкий результат среди тренеров «Большой шестерки» за все время существования этого понятия (появилось после 2008 года). Учитывались только те специалисты, которые провели больше 10 игр.