Матч-центр
Футбол. Италия
14:30
Болонья
:
Парма
Все коэффициенты
П1
1.69
X
3.88
П2
5.40
Футбол. Испания
16:00
Алавес
:
Хетафе
Все коэффициенты
П1
2.42
X
2.72
П2
3.94
Футбол. Италия
17:00
Лечче
:
Удинезе
Все коэффициенты
П1
3.19
X
2.90
П2
2.65
Футбол. Англия
17:00
Брайтон
:
Кристал Пэлас
Все коэффициенты
П1
2.03
X
3.64
П2
3.75
Футбол. Франция
17:00
Ницца
:
Монако
Все коэффициенты
П1
3.26
X
3.91
П2
2.12
Футбол. Германия
17:30
Кельн
:
РБ Лейпциг
Все коэффициенты
П1
3.43
X
3.99
П2
2.03
Футбол. Испания
18:15
Атлетик
:
Леванте
Все коэффициенты
П1
1.66
X
3.98
П2
5.60
Футбол. Франция
19:15
Анже
:
Тулуза
Все коэффициенты
П1
3.73
X
3.20
П2
2.20
Футбол. Франция
19:15
Осер
:
Париж
Все коэффициенты
П1
2.53
X
3.24
П2
3.01
Футбол. Франция
19:15
Гавр
:
Страсбур
Все коэффициенты
П1
4.19
X
3.70
П2
1.91
Футбол. Англия
19:30
Ливерпуль
:
Манчестер Сити
Все коэффициенты
П1
2.30
X
3.86
П2
2.92
Футбол. Германия
19:30
Бавария
:
Хоффенхайм
Все коэффициенты
П1
1.27
X
7.29
П2
9.00
Футбол. Италия
20:00
Сассуоло
:
Интер
Все коэффициенты
П1
7.50
X
4.83
П2
1.45
Футбол. Испания
20:30
Атлетико
:
Бетис
Все коэффициенты
П1
1.48
X
4.90
П2
6.55
Футбол. Испания
07.02
Севилья
:
Жирона
Все коэффициенты
П1
2.04
X
3.52
П2
3.82
Футбол. Франция
завершен
Нант
0
:
Лион
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Реал Сосьедад
3
:
Эльче
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Фиорентина
2
:
Торино
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Брест
2
:
Лорьян
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ньюкасл Юнайтед
2
:
Брентфорд
3
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Боруссия М
1
:
Байер
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Дженоа
2
:
Наполи
3
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Ланс
3
:
Ренн
1
П1
X
П2

Арбелоа о первом месяце в «Реале»: «Я сосредоточен на работе. Нам еще далеко до пика. Чтобы побеждать, великим командам нужно многое делать хорошо»

Главный тренер «Реала» Альваро Арбелоа высказался о своем первом месяце работы в клубе.

Клуб из Мадрида идет на 2-м месте в Ла Лиге с 54 очками после 22 игр. Лидирует «Барселона» (58 в 23).

"Я сосредоточен на работе. Чтобы побеждать, великим командам нужно многое делать хорошо. Нам нужно уметь выполнять множество задач одновременно, действовать на автомате и мыслить одинаково.

Это достигается часами упорного труда и самоотдачей. Настрой остается таким же хорошим, как и прежде.

Нам предстоит сложный матч с «Валенсией», и на этой неделе мы сосредоточились на дальнейшем совершенствовании во всех аспектах игры.

Нам еще далеко до пика", — сказал Арбелоа, сменивший Хаби Алонсо в январе.