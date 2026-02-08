Арбелоа о первом месяце в «Реале»: «Я сосредоточен на работе. Нам еще далеко до пика. Чтобы побеждать, великим командам нужно многое делать хорошо»

Клуб из Мадрида идет на 2-м месте в Ла Лиге с 54 очками после 22 игр. Лидирует «Барселона» (58 в 23).
"Я сосредоточен на работе. Чтобы побеждать, великим командам нужно многое делать хорошо. Нам нужно уметь выполнять множество задач одновременно, действовать на автомате и мыслить одинаково.
Это достигается часами упорного труда и самоотдачей. Настрой остается таким же хорошим, как и прежде.
Нам предстоит сложный матч с «Валенсией», и на этой неделе мы сосредоточились на дальнейшем совершенствовании во всех аспектах игры.
Нам еще далеко до пика", — сказал Арбелоа, сменивший Хаби Алонсо в январе.