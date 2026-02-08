Колосков объяснил, почему не поедет на конгресс ФИФА в апреле

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Конгресс Международной федерации футбола (ФИФА) не вызывает интереса у почетного президента Российского футбольного союза (РФС) Вячеслава Колоскова. Об этом Колосков рассказал ТАСС.
Конгресс ФИФА пройдет в Ванкувере 30 апреля.
«На конгресс ФИФА не поеду в Ванкувер. Дело не в планах. Нет никакого интереса, честно говоря. Конгресс — это рутина, потеря времени абсолютная. Сутки туда и обратно добираться. Не вижу смысла ради ужина. Был бы членом совета, да, но я уже наездился», — сказал Колосков.
Ранее президент ФИФА Джанни Инфантино заявил британскому телеканалу Sky, что организация должна рассмотреть вопрос снятия отстранения российских команд от международных соревнований.