Колосков объяснил, почему не поедет на конгресс ФИФА в апреле

«На конгресс ФИФА не поеду в Ванкувер. Дело не в планах. Нет никакого интереса, честно говоря. Конгресс — это рутина, потеря времени абсолютная. Сутки туда и обратно добираться. Не вижу смысла ради ужина. Был бы членом совета, да, но я уже наездился», — сказал Колосков.