Футбол. Италия
14:30
Болонья
:
Парма
Все коэффициенты
П1
1.69
X
3.89
П2
5.50
Футбол. Испания
16:00
Алавес
:
Хетафе
Все коэффициенты
П1
2.42
X
2.69
П2
4.00
Футбол. Италия
17:00
Лечче
:
Удинезе
Все коэффициенты
П1
3.17
X
2.90
П2
2.67
Футбол. Англия
17:00
Брайтон
:
Кристал Пэлас
Все коэффициенты
П1
2.02
X
3.65
П2
3.77
Футбол. Франция
17:00
Ницца
:
Монако
Все коэффициенты
П1
3.26
X
3.91
П2
2.12
Футбол. Германия
17:30
Кельн
:
РБ Лейпциг
Все коэффициенты
П1
3.43
X
3.99
П2
2.03
Футбол. Испания
18:15
Атлетик
:
Леванте
Все коэффициенты
П1
1.66
X
3.98
П2
5.53
Футбол. Франция
19:15
Анже
:
Тулуза
Все коэффициенты
П1
3.80
X
3.20
П2
2.20
Футбол. Франция
19:15
Осер
:
Париж
Все коэффициенты
П1
2.53
X
3.27
П2
3.00
Футбол. Франция
19:15
Гавр
:
Страсбур
Все коэффициенты
П1
4.23
X
3.70
П2
1.90
Футбол. Англия
19:30
Ливерпуль
:
Манчестер Сити
Все коэффициенты
П1
2.30
X
3.85
П2
3.00
Футбол. Германия
19:30
Бавария
:
Хоффенхайм
Все коэффициенты
П1
1.27
X
7.27
П2
9.00
Футбол. Италия
20:00
Сассуоло
:
Интер
Все коэффициенты
П1
7.60
X
4.91
П2
1.44
Футбол. Испания
20:30
Атлетико
:
Бетис
Все коэффициенты
П1
1.45
X
4.98
П2
6.81
Футбол. Италия
22:45
Ювентус
:
Лацио
Все коэффициенты
П1
1.45
X
4.51
П2
8.50
Футбол. Франция
22:45
ПСЖ
:
Марсель
Все коэффициенты
П1
1.45
X
5.29
П2
6.39
Футбол. Франция
завершен
Нант
0
:
Лион
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Реал Сосьедад
3
:
Эльче
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Фиорентина
2
:
Торино
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Брест
2
:
Лорьян
0
П1
X
П2

Колосков объяснил, почему не поедет на конгресс ФИФА в апреле

Конгресс ФИФА пройдет 30 апреля в Ванкувере.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Конгресс Международной федерации футбола (ФИФА) не вызывает интереса у почетного президента Российского футбольного союза (РФС) Вячеслава Колоскова. Об этом Колосков рассказал ТАСС.

Конгресс ФИФА пройдет в Ванкувере 30 апреля.

«На конгресс ФИФА не поеду в Ванкувер. Дело не в планах. Нет никакого интереса, честно говоря. Конгресс — это рутина, потеря времени абсолютная. Сутки туда и обратно добираться. Не вижу смысла ради ужина. Был бы членом совета, да, но я уже наездился», — сказал Колосков.

Ранее президент ФИФА Джанни Инфантино заявил британскому телеканалу Sky, что организация должна рассмотреть вопрос снятия отстранения российских команд от международных соревнований.