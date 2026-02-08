«Мы перед Роналду не будем унижаться. Он должен уважать правила саудовской лиги и соблюдать законы. Без нас он и не мечтал попасть в Белый дом». Саудовский журналист о бойкоте Криштиану

"Саудовские спортивные власти и общие правила лиги — это красная линия. Мировая слава не дает никому права игнорировать правила. Саудовская лига важнее любого игрока. Криштиану должен уважать правила лиги и соблюдать законы.
Мы не будем унижаться перед Роналду… Что вы хотите, чтобы мы для него сделали? Умоляли его? Наша страна и наша лига намного выше этого.
Криштиану играет в футбол уже лет 500, но за всю карьеру он ни разу не бывал на пороге Белого дома. Если бы он не был в составе саудовской делегации, он бы даже и не мечтал увидеть Белый дом", — сказал ведущий в ходе своей спортивной программы Action with Waleed на канале MBC Action.
Напомним, что 41-летний форвард сборной Португалии пропустил два матча в чемпионате Саудовской Аравии — против «Аль-Рияда» (1:0) и «Аль-Иттихада» (2:0).
Роналду недоволен тем, как Суверенный фонд Саудовской Аравии (PIF) управляет клубом по сравнению с конкурентами и считает, что «Аль-Насру» мешают в борьбе за чемпионство. Он также выступал против перехода Карима Бензема в «Аль-Хилаль» из-за «нанесения ущерба конкуренции». Также сообщалось, что Криштиану был готов сыграть с «Аль-Иттихадом», если бы «Аль-Наср» выплатил задолженность по зарплате.
