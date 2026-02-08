Ричмонд
© VK, 1999-2026
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Италия
14:30
Болонья
:
Парма
Все коэффициенты
П1
1.63
X
4.05
П2
5.70
Футбол. Испания
16:00
Алавес
:
Хетафе
Все коэффициенты
П1
2.36
X
2.71
П2
4.11
Футбол. Италия
17:00
Лечче
:
Удинезе
Все коэффициенты
П1
3.16
X
2.89
П2
2.68
Футбол. Англия
17:00
Брайтон
:
Кристал Пэлас
Все коэффициенты
П1
2.01
X
3.61
П2
3.84
Футбол. Франция
17:00
Ницца
:
Монако
Все коэффициенты
П1
3.25
X
3.92
П2
2.12
Футбол. Германия
17:30
Кельн
:
РБ Лейпциг
Все коэффициенты
П1
3.57
X
4.09
П2
1.96
Футбол. Испания
18:15
Атлетик
:
Леванте
Все коэффициенты
П1
1.63
X
4.05
П2
5.76
Футбол. Испания
18:15
Севилья
:
Жирона
Все коэффициенты
П1
2.05
X
3.52
П2
3.78
Футбол. Франция
19:15
Анже
:
Тулуза
Все коэффициенты
П1
4.00
X
3.22
П2
2.11
Футбол. Франция
19:15
Осер
:
Париж
Все коэффициенты
П1
2.50
X
3.31
П2
3.01
Футбол. Франция
19:15
Гавр
:
Страсбур
Все коэффициенты
П1
4.27
X
3.70
П2
1.89
Футбол. Англия
19:30
Ливерпуль
:
Манчестер Сити
Все коэффициенты
П1
2.31
X
3.85
П2
2.96
Футбол. Германия
19:30
Бавария
:
Хоффенхайм
Все коэффициенты
П1
1.28
X
7.13
П2
9.00
Футбол. Италия
20:00
Сассуоло
:
Интер
Все коэффициенты
П1
7.60
X
4.87
П2
1.44
Футбол. Испания
20:30
Атлетико
:
Бетис
Все коэффициенты
П1
1.47
X
4.91
П2
6.63
Футбол. Италия
22:45
Ювентус
:
Лацио
Все коэффициенты
П1
1.43
X
4.60
П2
9.00
Футбол. Франция
22:45
ПСЖ
:
Марсель
Все коэффициенты
П1
1.47
X
5.21
П2
6.19
Футбол. Испания
23:00
Валенсия
:
Реал
Все коэффициенты
П1
5.50
X
4.49
П2
1.60

«Мы перед Роналду не будем унижаться. Он должен уважать правила саудовской лиги и соблюдать законы. Без нас он и не мечтал попасть в Белый дом». Саудовский журналист о бойкоте Криштиану

Саудовский журналист Валид Аль-Фарадж выступил с резкой критикой в адрес нападающего «Аль-Насра» Криштиану Роналду, бойкотирующего матчи команды.

Источник: Спортс"

"Саудовские спортивные власти и общие правила лиги — это красная линия. Мировая слава не дает никому права игнорировать правила. Саудовская лига важнее любого игрока. Криштиану должен уважать правила лиги и соблюдать законы.

Мы не будем унижаться перед Роналду… Что вы хотите, чтобы мы для него сделали? Умоляли его? Наша страна и наша лига намного выше этого.

Криштиану играет в футбол уже лет 500, но за всю карьеру он ни разу не бывал на пороге Белого дома. Если бы он не был в составе саудовской делегации, он бы даже и не мечтал увидеть Белый дом", — сказал ведущий в ходе своей спортивной программы Action with Waleed на канале MBC Action.

Напомним, что 41-летний форвард сборной Португалии пропустил два матча в чемпионате Саудовской Аравии — против «Аль-Рияда» (1:0) и «Аль-Иттихада» (2:0).

Роналду недоволен тем, как Суверенный фонд Саудовской Аравии (PIF) управляет клубом по сравнению с конкурентами и считает, что «Аль-Насру» мешают в борьбе за чемпионство. Он также выступал против перехода Карима Бензема в «Аль-Хилаль» из-за «нанесения ущерба конкуренции». Также сообщалось, что Криштиану был готов сыграть с «Аль-Иттихадом», если бы «Аль-Наср» выплатил задолженность по зарплате.

Роналду пропустил уже два матча «Аль-Насра»: теперь из-за долгов.

«Говорят, что он GOAT». Роналду — гость Трампа в Белом доме.