«Мы перед Роналду не будем унижаться. Он должен уважать правила саудовской лиги и соблюдать законы. Без нас он и не мечтал попасть в Белый дом». Саудовский журналист о бойкоте Криштиану

Криштиану играет в футбол уже лет 500, но за всю карьеру он ни разу не бывал на пороге Белого дома. Если бы он не был в составе саудовской делегации, он бы даже и не мечтал увидеть Белый дом", — сказал ведущий в ходе своей спортивной программы Action with Waleed на канале MBC Action.