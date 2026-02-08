Ирвин назвал Диего Марадону лучшим футболистом в истории, Руда ван Нистелроя лучшим финишером, Зинедина Зидана — плеймейкером, Франко Барези — защитником, Петера Шмейхеля — голкипером, Христо Стоичкова — лучшим дриблером.
Марадона — лучший футболист в истории, Зидан — лучший плеймейкер, Шмейхель — вратарь, Барези — защитник по версии Ирвина. Месси и Роналду нет в списке экс-игрока «МЮ»
Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Денис Ирвин назвал лучших футболистов в разных амплуа. В его список ни разу не попали Криштиану Роналду и Лионель Месси.