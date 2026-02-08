Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
2-й тайм
Атлетико
0
:
Бетис
1
Все коэффициенты
П1
2.87
X
3.25
П2
2.61
Футбол. Италия
2-й тайм
Сассуоло
0
:
Интер
4
П1
X
П2
Футбол. Италия
22:45
Ювентус
:
Лацио
Все коэффициенты
П1
1.41
X
4.65
П2
9.00
Футбол. Франция
22:45
ПСЖ
:
Марсель
Все коэффициенты
П1
1.49
X
5.14
П2
5.99
Футбол. Испания
23:00
Валенсия
:
Реал
Все коэффициенты
П1
5.75
X
4.60
П2
1.57
Футбол. Англия
завершен
Ливерпуль
1
:
Манчестер Сити
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Бавария
5
:
Хоффенхайм
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Анже
1
:
Тулуза
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Осер
0
:
Париж
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Гавр
2
:
Страсбур
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Атлетик
4
:
Леванте
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Севилья
1
:
Жирона
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Кельн
1
:
РБ Лейпциг
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Лечче
2
:
Удинезе
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Брайтон
0
:
Кристал Пэлас
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Ницца
0
:
Монако
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Алавес
0
:
Хетафе
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Болонья
0
:
Парма
1
П1
X
П2

Марадона — лучший футболист в истории, Зидан — лучший плеймейкер, Шмейхель — вратарь, Барези — защитник по версии Ирвина. Месси и Роналду нет в списке экс-игрока «МЮ»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Денис Ирвин назвал лучших футболистов в разных амплуа. В его список ни разу не попали Криштиану Роналду и Лионель Месси.

Источник: Спортс"

Ирвин назвал Диего Марадону лучшим футболистом в истории, Руда ван Нистелроя лучшим финишером, Зинедина Зидана — плеймейкером, Франко Барези — защитником, Петера Шмейхеля — голкипером, Христо Стоичкова — лучшим дриблером.