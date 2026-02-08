Киву после 5:0 с «Сассуоло»: «Интер» стал более зрелым — в умении адаптироваться к игре. Шансы на титул — 0% для меня, впереди еще 14 туров"

Это непросто, потому что впереди еще долгий путь в чемпионате, а сейчас — очень важные фазы сезона. Мы прошли лишь половину марафона, и нам нужно сохранять зрелость и оставаться конкурентоспособными. Фраттези, Диуф, Димарко — вся команда работает с максимальной отдачей. Нам нужен весь состав, чтобы поддерживать определенный уровень и оставаться конкурентоспособными", — сказал Киву.