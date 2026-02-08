Ричмонд
Киву после 5:0 с «Сассуоло»: «Интер» стал более зрелым — в умении адаптироваться к игре. Шансы на титул — 0% для меня, впереди еще 14 туров"

Главный тренер «Интера» Кристиан Киву высказался о победе над «Сассуоло» (5:0) в матче 24-го тура Серии А.

Источник: Спортс"

"Мы понимаем, в каком моменте сейчас находимся. Их интенсивность доставила нам проблемы, а как только они получали мяч, сразу старались играть вертикально и агрессивно. Мы забили в нужный момент — после углового, а затем наша надежность стала ключевым фактором того, как мы довели матч до конца.

Эта команда сейчас выглядит более зрелой — в умении принимать происходящее на поле и адаптироваться к разным отрезкам игры. Мы не должны забывать, откуда мы пришли. Нам нечего бояться, но мы обязаны понимать, что можем прибавлять. Совершенства не существует.

Это непросто, потому что впереди еще долгий путь в чемпионате, а сейчас — очень важные фазы сезона. Мы прошли лишь половину марафона, и нам нужно сохранять зрелость и оставаться конкурентоспособными. Фраттези, Диуф, Димарко — вся команда работает с максимальной отдачей. Нам нужен весь состав, чтобы поддерживать определенный уровень и оставаться конкурентоспособными", — сказал Киву.

Также тренер «Интера» ответил на вопрос о шансах на титул в Серии А.

«Для меня — ноль процентов. Впереди еще 14 матчей. В теории работы еще очень много», — отметил Киву.

Кроме того, тренер высказался о предстоящем дерби против «Ювентуса».

«Это такой же матч, как и любой другой. Ожидания всегда высоки, но я хочу, чтобы команда сохраняла зрелость и осознанность. Это первая неделя, когда у нас подряд четыре полноценные тренировки. Посмотрим, в каком виде мы подойдем к этой игре», — рассказал Киву в эфире DAZN.