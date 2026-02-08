Каррагер после 1:2 от «Сити»: «Болезненное поражение. “Ливерпуль” не контролирует игру, весь сезон — ошибки, в которые невозможно поверить. Не вижу, за счет чего можно пробиться в ЛЧ&r

«Это болезненное поражение. Если смотреть на турнирную таблицу, то путь “Ливерпуля” в зону Лиги чемпионов сейчас выглядит очень длинным. Образовался разрыв. Его можно сократить, но тогда “Ливерпулю” придется успешно выступить в двух кубковых турнирах, чтобы хоть как-то спасти сезон».
Если посмотреть на скамейку «Ливерпуля» перед матчем с «Сандерлендом», Собослаи теперь не сыграет, и у них серьезная проблема на правом фланге обороны. Большая часть сезона «Ливерпуля» — это ошибки, в которые невозможно поверить, учитывая уровень этих футболистов. Ван Дейк в матче с «Борнмутом», Алиссон против «Манчестер Сити». Невероятно, что вратарь такого класса принимает решение, которое приводит к пенальти.
У тренера также есть непростой выбор по линии атаки — по четверке впереди. Если «Ливерпуль» продолжит играть так же, с открытым футболом и матчами «от ворот до ворот», я просто не вижу, за счет чего они смогут пробиться в Лигу чемпионов.
Но что бы ни делал Арне Слот, сам состав и его конфигурация сейчас не выглядят правильными. Команда не кажется стабильной, она не контролирует игру. Для «Ливерпуля» впереди очень долгий путь, если он все-таки хочет попасть в Лигу чемпионов", — сказал Каррагер.