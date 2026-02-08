Каррагер после 1:2 от «Сити»: «Болезненное поражение. “Ливерпуль” не контролирует игру, весь сезон — ошибки, в которые невозможно поверить. Не вижу, за счет чего можно пробиться в ЛЧ&r

Если посмотреть на скамейку «Ливерпуля» перед матчем с «Сандерлендом», Собослаи теперь не сыграет, и у них серьезная проблема на правом фланге обороны. Большая часть сезона «Ливерпуля» — это ошибки, в которые невозможно поверить, учитывая уровень этих футболистов. Ван Дейк в матче с «Борнмутом», Алиссон против «Манчестер Сити». Невероятно, что вратарь такого класса принимает решение, которое приводит к пенальти.