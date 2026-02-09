Ричмонд
Симеоне про 0:1 от «Бетиса»: «У “Атлетико” не было моментов. Дело не в отсутствии самоотдачи, мы просто не смогли вскрыть организованную оборону»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне высказался о причинах поражения от «Бетиса» (0:1) в домашнем матче 23-го тура Ла Лиги.

Источник: Спортс"

О том, чего не не хватило для победы.

«Мы не смогли вскрыть очень организованную и дисциплинированную оборону. Соперник проделал отличную защитную работу. Дело не в отсутствии желания, самоотдачи или работы. Нам не хватило ясности, чтобы понять, как расшатать оборону “Бетиса”, который сыграл очень качественно.

У нас просто не было голевых моментов. Соперник отлично защищался, контратаковал, а мы не создавали опасных ситуаций и не были достаточно точны в финальной стадии. Нужно поздравить соперника и продолжать работать".

О состоянии газона.

«Играют футболисты, не я. Я об этом не думаю», — сказал Симеоне для Movistar.