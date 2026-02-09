Ричмонд
Тренер «Хоффенхайма» о судействе после 1:5 от «Баварии»: «75 тысяч зрителей на стадионе ждали топ-матча. Немного жаль их»

Главный тренер «Хоффенхайма» Кристиан Ильцер раскритиковал судейство в гостевом матче против «Баварии» (1:5) в 21-м туре Бундеслиги. На 18-й минуте при счете 0:0 арбитр удалил защитника Кевина Акпогума.

Источник: Спортс"

«Это очевидно ошибочное решение. Тут даже нечего обсуждать — все все видели. Фола не было вообще. 75 тысяч зрителей на стадионе ждали здесь большого матча. Мне немного жаль их, что все это превратилось в такую игру — с удалением и численным меньшинством», — сказал Ильцер.

Спортивный директор «Хоффенхайма» Андреас Шикер также был разочарован результатом игры.

«Очень жаль, что у болельщиков на стадионе и у зрителей у экранов отняли большой матч из-за арбитра Штилера. На мой взгляд, там был фол в атаке со стороны Диаса. Я этого совершенно не понимаю. Мы увидели игру, в которой многие участники на поле с обеих сторон показали высокий уровень, но один — арбитр — с этим просто не справился», — сказал Шикер.