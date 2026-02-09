Тренер «Хоффенхайма» о судействе после 1:5 от «Баварии»: «75 тысяч зрителей на стадионе ждали топ-матча. Немного жаль их»

«Очень жаль, что у болельщиков на стадионе и у зрителей у экранов отняли большой матч из-за арбитра Штилера. На мой взгляд, там был фол в атаке со стороны Диаса. Я этого совершенно не понимаю. Мы увидели игру, в которой многие участники на поле с обеих сторон показали высокий уровень, но один — арбитр — с этим просто не справился», — сказал Шикер.