Сарри о 2:2 с «Ювентусом»: «Лацио» мог сделать счет 3:1, но не воспользовался шансом. В команде позитивный настрой, нам нужна поддержка болельщиков"

«Когда мы забили второй гол, до конца матча оставалось еще много времени, поэтому мы явно не думали, что все решено, ведь “Ювентус” атаковал с большим напором. Если у нас и есть сожаления, так это о том, что в последние 10 минут у нас было два шанса сделать счет 3:1, и мы ими не воспользовались. Всегда было ощущение, что “Ювентус” может сравнять счет, поэтому я сожалею скорее о том, что мы упустили эти моменты, а не о пропущенном голе в конце.
Когда уезжаешь с этого стадиона с очком — это всегда положительный результат. Безусловно, есть небольшие сожаления, но больше всего я уношу с собой понимание, что этих ребят трудно сломить. Они реагировали на все, никогда не опускали головы перед любыми трудностями, и это внушает уверенность.
Я понимаю, что со стороны может сложиться иное впечатление, но внутри команды царит позитивный настрой. Ребята работают с таким энтузиазмом и страстью. Естественно, играть на пустом «Стадио Олимпико» — ужасное чувство, и мы бы предпочли, чтобы определенные споры между владельцами клуба и болельщиками «Лацио» прекратились, потому что нам очень нужна поддержка наших фанатов", — заявил Сарри в эфире DAZN Italia.