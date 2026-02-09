Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
завершен
Валенсия
0
:
Реал
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Ювентус
2
:
Лацио
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
ПСЖ
5
:
Марсель
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Атлетико
0
:
Бетис
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Сассуоло
0
:
Интер
5
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ливерпуль
1
:
Манчестер Сити
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Бавария
5
:
Хоффенхайм
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Анже
1
:
Тулуза
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Осер
0
:
Париж
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Гавр
2
:
Страсбур
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Атлетик
4
:
Леванте
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Севилья
1
:
Жирона
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Кельн
1
:
РБ Лейпциг
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Лечче
2
:
Удинезе
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Брайтон
0
:
Кристал Пэлас
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Ницца
0
:
Монако
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Алавес
0
:
Хетафе
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Болонья
0
:
Парма
1
П1
X
П2

Сарри о 2:2 с «Ювентусом»: «Лацио» мог сделать счет 3:1, но не воспользовался шансом. В команде позитивный настрой, нам нужна поддержка болельщиков"

Главный тренер «Лацио» Маурицио Сарри высказался после ничьей с «Ювентусом» (2:2) в выездном матче 24-го тура Серии А.

Источник: Спортс"

«Когда мы забили второй гол, до конца матча оставалось еще много времени, поэтому мы явно не думали, что все решено, ведь “Ювентус” атаковал с большим напором. Если у нас и есть сожаления, так это о том, что в последние 10 минут у нас было два шанса сделать счет 3:1, и мы ими не воспользовались. Всегда было ощущение, что “Ювентус” может сравнять счет, поэтому я сожалею скорее о том, что мы упустили эти моменты, а не о пропущенном голе в конце.

Когда уезжаешь с этого стадиона с очком — это всегда положительный результат. Безусловно, есть небольшие сожаления, но больше всего я уношу с собой понимание, что этих ребят трудно сломить. Они реагировали на все, никогда не опускали головы перед любыми трудностями, и это внушает уверенность.

Я понимаю, что со стороны может сложиться иное впечатление, но внутри команды царит позитивный настрой. Ребята работают с таким энтузиазмом и страстью. Естественно, играть на пустом «Стадио Олимпико» — ужасное чувство, и мы бы предпочли, чтобы определенные споры между владельцами клуба и болельщиками «Лацио» прекратились, потому что нам очень нужна поддержка наших фанатов", — заявил Сарри в эфире DAZN Italia.