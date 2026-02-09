Спаллетти после 2:2 с «Лацио»: «Ювентус» должен уметь жить под давлением, нельзя доводить все до истерики. Мы перевернули очень сложный матч"

"Возможно, в этом есть и моя вина — из-за тех требований, которые мы предъявляем к игрокам. В этот период я прошу их сразу разыгрывать каждый мяч, который мы отбираем, не выбивать его вперед. Мы должны выходить из-под давления через пас и добавлять качества нашей игре.
Когда ты выдвигаешь столько требований, это означает умение заранее видеть опасные ситуации, одновременно оценивая как положительные, так и отрицательные последствия любого сценария. Ошибки неизбежны. Локателли — один из наших лучших игроков в этом сезоне, и одна потеря мяча ничего не перечеркивает. Дальше был эпизод с обороной, как мы блокировали удар, не повезло с рикошетом — это футбол.
На чем мы должны сосредоточиться — так это на реакции команды и общем качестве игры. Когда темп возрастает и мы пытаемся отыграться, уступая 0:2, нельзя доводить все до истерики. Нужно ускоряться, но не впадать в хаос. Сегодня мы вновь были слишком суетливы в ситуациях, которые могли развить гораздо лучше. Ускорять темп — не значит превращать игру в беспорядок.
Мы должны уметь жить под давлением — в этом и есть радость футбола. Когда ты начинаешь второй тайм, уступая 0:2, хотя это совершенно не входило в планы, именно тогда ты проверяешь себя: способен ли выдержать напряжение на самом высоком уровне. Это то, чем нужно наслаждаться — понять, заслуживаем ли мы быть на этом уровне или нет.
Характер проявляется тогда, когда все идет не так, и тебе нужна холодная голова, чтобы принимать решения. В этом и заключается разница. Команда перевернула очень сложную ситуацию и провела отличный матч, поэтому мы идем дальше с чувством уверенности", — сказал Спаллетти в интервью DAZN Italia.