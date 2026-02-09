Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
завершен
Валенсия
0
:
Реал
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Ювентус
2
:
Лацио
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
ПСЖ
5
:
Марсель
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Атлетико
0
:
Бетис
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Сассуоло
0
:
Интер
5
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ливерпуль
1
:
Манчестер Сити
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Бавария
5
:
Хоффенхайм
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Анже
1
:
Тулуза
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Осер
0
:
Париж
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Гавр
2
:
Страсбур
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Атлетик
4
:
Леванте
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Севилья
1
:
Жирона
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Кельн
1
:
РБ Лейпциг
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Лечче
2
:
Удинезе
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Брайтон
0
:
Кристал Пэлас
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Ницца
0
:
Монако
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Алавес
0
:
Хетафе
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Болонья
0
:
Парма
1
П1
X
П2

Спаллетти после 2:2 с «Лацио»: «Ювентус» должен уметь жить под давлением, нельзя доводить все до истерики. Мы перевернули очень сложный матч"

Главный тренер «Ювентуса» прокомментировал ничью в матче с «Лацио» (2:2) в 24-м туре Серии А.

Источник: Спортс"

"Возможно, в этом есть и моя вина — из-за тех требований, которые мы предъявляем к игрокам. В этот период я прошу их сразу разыгрывать каждый мяч, который мы отбираем, не выбивать его вперед. Мы должны выходить из-под давления через пас и добавлять качества нашей игре.

Когда ты выдвигаешь столько требований, это означает умение заранее видеть опасные ситуации, одновременно оценивая как положительные, так и отрицательные последствия любого сценария. Ошибки неизбежны. Локателли — один из наших лучших игроков в этом сезоне, и одна потеря мяча ничего не перечеркивает. Дальше был эпизод с обороной, как мы блокировали удар, не повезло с рикошетом — это футбол.

На чем мы должны сосредоточиться — так это на реакции команды и общем качестве игры. Когда темп возрастает и мы пытаемся отыграться, уступая 0:2, нельзя доводить все до истерики. Нужно ускоряться, но не впадать в хаос. Сегодня мы вновь были слишком суетливы в ситуациях, которые могли развить гораздо лучше. Ускорять темп — не значит превращать игру в беспорядок.

Мы должны уметь жить под давлением — в этом и есть радость футбола. Когда ты начинаешь второй тайм, уступая 0:2, хотя это совершенно не входило в планы, именно тогда ты проверяешь себя: способен ли выдержать напряжение на самом высоком уровне. Это то, чем нужно наслаждаться — понять, заслуживаем ли мы быть на этом уровне или нет.

Характер проявляется тогда, когда все идет не так, и тебе нужна холодная голова, чтобы принимать решения. В этом и заключается разница. Команда перевернула очень сложную ситуацию и провела отличный матч, поэтому мы идем дальше с чувством уверенности", — сказал Спаллетти в интервью DAZN Italia.