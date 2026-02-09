Спаллетти после 2:2 с «Лацио»: «Ювентус» должен уметь жить под давлением, нельзя доводить все до истерики. Мы перевернули очень сложный матч"

Мы должны уметь жить под давлением — в этом и есть радость футбола. Когда ты начинаешь второй тайм, уступая 0:2, хотя это совершенно не входило в планы, именно тогда ты проверяешь себя: способен ли выдержать напряжение на самом высоком уровне. Это то, чем нужно наслаждаться — понять, заслуживаем ли мы быть на этом уровне или нет.