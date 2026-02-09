Кин о 2:1 на «Энфилде»: «Видеть, как “Сити” проигрывает в один гол, а в итоге получает три очка — сильно впечатляет. Это удар для “Арсенала”

«Это огромное подспорье для “Сити”. Их статистика здесь не очень хорошая. Пеп говорил перед игрой, что, приезжая на “Энфилд”, нужно показывать лучшие качества и характер, и “Сити” это сделал. Особенно во втором тайме.
В первом тайме они играли очень хорошо. Мы критиковали эту команду последние 18 месяцев из-за планки, что установил сам «Сити», и команда ей не соответствовала, но сегодня во втором тайме они показали желание и мастерство.
Это больше, чем три очка. Психологически это огромное подспорье — и в какой-то мере сокрушительный удар для «Арсенала». У него по-прежнему хороший отрыв [в таблице], но видеть, как «Сити» проигрывает в один гол, а в итоге получает три очка — сильно впечатляет«, — сказал экс-игрок “Манчестер Юнайтед”.