Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
завершен
Валенсия
0
:
Реал
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Ювентус
2
:
Лацио
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
ПСЖ
5
:
Марсель
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Атлетико
0
:
Бетис
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Сассуоло
0
:
Интер
5
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ливерпуль
1
:
Манчестер Сити
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Бавария
5
:
Хоффенхайм
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Анже
1
:
Тулуза
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Осер
0
:
Париж
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Гавр
2
:
Страсбур
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Атлетик
4
:
Леванте
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Севилья
1
:
Жирона
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Кельн
1
:
РБ Лейпциг
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Лечче
2
:
Удинезе
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Брайтон
0
:
Кристал Пэлас
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Ницца
0
:
Монако
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Алавес
0
:
Хетафе
2
П1
X
П2

Кин о 2:1 на «Энфилде»: «Видеть, как “Сити” проигрывает в один гол, а в итоге получает три очка — сильно впечатляет. Это удар для “Арсенала”

Рой Кин оценил победу «Манчестер Сити» над «Ливерпулем» (2:1) в АПЛ.

«Это огромное подспорье для “Сити”. Их статистика здесь не очень хорошая. Пеп говорил перед игрой, что, приезжая на “Энфилд”, нужно показывать лучшие качества и характер, и “Сити” это сделал. Особенно во втором тайме.

В первом тайме они играли очень хорошо. Мы критиковали эту команду последние 18 месяцев из-за планки, что установил сам «Сити», и команда ей не соответствовала, но сегодня во втором тайме они показали желание и мастерство.

Это больше, чем три очка. Психологически это огромное подспорье — и в какой-то мере сокрушительный удар для «Арсенала». У него по-прежнему хороший отрыв [в таблице], но видеть, как «Сити» проигрывает в один гол, а в итоге получает три очка — сильно впечатляет«, — сказал экс-игрок “Манчестер Юнайтед”.