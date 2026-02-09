Ричмонд
Чавес о ЧМ-2026 в Мексике: «Люди болеют совсем по-другому, чем в Катаре. В стране по-настоящему живут футболом. Поэтому все будет очень красиво»

Хавбек сборной Мексики Луис Чавес высказался в преддверии ЧМ-2026.

Источник: Спортс"

— Когда бываете в Мексике, смотрите, как страна готовится к чемпионату мира-2026? Он будет ярче, чем предыдущий ЧМ-2022 в Катаре?

— Я думаю, да. Хотя бы потому, что будет больше команд, чем на всех предыдущих мундиалях. И атмосфера в Мексике другая. Люди болеют совсем по-другому, чем в Катаре, — люди у нас в стране по-настоящему живут футболом. Поэтому все будет очень красиво. И это будет по-настоящему историческое событие.

— Почему историческое? Мексика уже принимала у себя два ЧМ, причем единолично, а не с двумя другими странами, как сейчас?

— Потому что я надеюсь, что сборная Мексики выступит получше. Мы никогда не проходили дальше четвертьфинала. И хотим поменять эту ситуацию. Ради этого очень серьезно работаем последние три года, пытаясь поменять менталитет. Очень хочется, чтобы получилось выступить лучше, чем раньше, — сказал игрок «Динамо».