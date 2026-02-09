Футболисты «Крыльев Советов» и КАМАЗа устроили массовую драку

На 44-й минуте защитник «Крыльев» Николай Рассказов устроил перепалку с форвардом КАМАЗа Ацамазом Ревазовым и ударил его головой в нос. Одноклубники вступили за Ревазова, в результате чего вспыхнула массовая потасовка, к которой подключились запасные футболисты обеих команд.