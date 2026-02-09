Ричмонд
Футболисты «Крыльев Советов» и КАМАЗа устроили массовую драку

Матч «Крыльев Советов» и КАМАЗа досрочно завершили из-за драки футболистов.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Товарищеский матч между самарскими «Крыльями Советов» и КАМАЗом из Набережных Челнов на сборах в Турции был завершен после первого тайма из-за драки футболистов.

На 44-й минуте защитник «Крыльев» Николай Рассказов устроил перепалку с форвардом КАМАЗа Ацамазом Ревазовым и ударил его головой в нос. Одноклубники вступили за Ревазова, в результате чего вспыхнула массовая потасовка, к которой подключились запасные футболисты обеих команд.

На перерыв команды ушли при счете 1:0 в пользу КАМАЗа. Как сообщает Telegram-канал «Крыльев Советов», встреча не будет доиграна.