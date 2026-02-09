Дьяков о «Зените»: «Уровень сильно упал, уверенности нет уже года два. Редко показывают чемпионский футбол в этом сезоне, не разрывают соперника как раньше»

«Уверенности в игре “Зенита” нет уже года два. Предпоследний сезон “Зенит” выиграл на тоненького, в матче, где от них не все зависело. Тогда можно сказать, что им повезло стать чемпионами. Но в прошлом сезоне “Краснодар” абсолютно справедливо стал чемпионом. Поэтому сейчас “Зенит” уже не тот, что раньше. Это не команда времен Дзюбы, Малкома и так далее. Понятно, что клуб с такими возможностями не может идти на седьмом-восьмом месте.