Дьяков о «Зените»: «Уровень сильно упал, уверенности нет уже года два. Редко показывают чемпионский футбол в этом сезоне, не разрывают соперника как раньше»

«Уверенности в игре “Зенита” нет уже года два. Предпоследний сезон “Зенит” выиграл на тоненького, в матче, где от них не все зависело. Тогда можно сказать, что им повезло стать чемпионами. Но в прошлом сезоне “Краснодар” абсолютно справедливо стал чемпионом. Поэтому сейчас “Зенит” уже не тот, что раньше. Это не команда времен Дзюбы, Малкома и так далее. Понятно, что клуб с такими возможностями не может идти на седьмом-восьмом месте.
Но в нынешнем сезоне «Зенит» в очень редких матчах показывал по-настоящему чемпионский футбол, где петербуржцы просто разрывали соперника. Даже матчи против не самых сильных соперников «Зенит» выигрывал не с таким запасом, как раньше. Поэтому уровень «Зенита» заметно упал, если сравнивать с тем, что было три года назад.
Конечно, можно говорить, что конкуренты подросли и так далее, что вполне возможно, но «Зенит» в прежние сезоны задрал такую планку, что теперь все оценивают выступления команды именно по ней", — сказал Дьяков.
После 18 туров Мир РПЛ петербуржцы набрали 39 очков и занимают 2-е место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Краснодара» на один балл.