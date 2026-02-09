Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Италия
20:30
Аталанта
:
Кремонезе
Все коэффициенты
П1
1.35
X
5.49
П2
9.00
Футбол. Италия
22:45
Рома
:
Кальяри
Все коэффициенты
П1
1.50
X
4.24
П2
7.75
Футбол. Испания
23:00
Вильярреал
:
Эспаньол
Все коэффициенты
П1
1.75
X
4.10
П2
4.84
Футбол. Франция
завершен
ПСЖ
5
:
Марсель
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Ювентус
2
:
Лацио
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Валенсия
0
:
Реал
2
П1
X
П2

Дьяков о «Зените»: «Уровень сильно упал, уверенности нет уже года два. Редко показывают чемпионский футбол в этом сезоне, не разрывают соперника как раньше»

Бывший защитник «Динамо» и «Спартака» Виталий Дьяков высказался об игре «Зенита» в последних сезонах.

Источник: Спортс"

«Уверенности в игре “Зенита” нет уже года два. Предпоследний сезон “Зенит” выиграл на тоненького, в матче, где от них не все зависело. Тогда можно сказать, что им повезло стать чемпионами. Но в прошлом сезоне “Краснодар” абсолютно справедливо стал чемпионом. Поэтому сейчас “Зенит” уже не тот, что раньше. Это не команда времен Дзюбы, Малкома и так далее. Понятно, что клуб с такими возможностями не может идти на седьмом-восьмом месте.

Но в нынешнем сезоне «Зенит» в очень редких матчах показывал по-настоящему чемпионский футбол, где петербуржцы просто разрывали соперника. Даже матчи против не самых сильных соперников «Зенит» выигрывал не с таким запасом, как раньше. Поэтому уровень «Зенита» заметно упал, если сравнивать с тем, что было три года назад.

Конечно, можно говорить, что конкуренты подросли и так далее, что вполне возможно, но «Зенит» в прежние сезоны задрал такую планку, что теперь все оценивают выступления команды именно по ней", — сказал Дьяков.

После 18 туров Мир РПЛ петербуржцы набрали 39 очков и занимают 2-е место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Краснодара» на один балл.