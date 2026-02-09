Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Италия
20:30
Аталанта
:
Кремонезе
Все коэффициенты
П1
1.35
X
5.49
П2
9.00
Футбол. Италия
22:45
Рома
:
Кальяри
Все коэффициенты
П1
1.50
X
4.24
П2
7.75
Футбол. Испания
23:00
Вильярреал
:
Эспаньол
Все коэффициенты
П1
1.75
X
4.10
П2
4.84
Футбол. Франция
завершен
ПСЖ
5
:
Марсель
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Ювентус
2
:
Лацио
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Валенсия
0
:
Реал
2
П1
X
П2

Роналду прекращает забастовку в «Аль-Насре» после того, как клуб выплатил долги по зарплате сотрудникам. Криштиану не сыграет с «Аркадагом», но вернется на поле в матче с «Аль-Фатехом&r

Криштиану Роналду прекратит забастовку в «Аль-Насре».

Источник: Спортс"

Ранее португалец пропустил матчи чемпионата Саудовской Аравии против «Аль-Рияда» и «Аль-Иттихада» — сообщалось, что Роналду недоволен тем, как Суверенный фонд Саудовской Аравии (PIF) управляет «Аль-Насром» по сравнению с конкурентами и считает, что клубу мешают в борьбе за чемпионство. Он также выступал против перехода Карима Бензема в «Аль-Хилаль» из-за «нанесения ущерба конкуренции».

Также сообщалось, что Криштиану был готов сыграть с «Аль-Иттихадом», если бы «Аль-Наср» выплатил задолженность по зарплате.

По информации A Bola, одной из причин недовольства Роналду были задержки зарплат некоторым сотрудникам клуба. После забастовки Криштиану руководство «Аль-Насра» пошло на уступки, и клуб погасил задолженности. Кроме того, «Аль-Наср» вернул полномочия директорам Жозе Семеду и Симау Коутинью, которых они были лишены в конце декабря, что повлияло на работу клуба на трансферном рынке в январе.

Сообщается, что теперь Роналду вернутся к тренировкам, но пропустит матч против «Аркадага» в Лиге чемпионов Азии 2 в среду. Ожидается, что нападающий вернется на поле в матче против «Аль-Фатеха» в субботу.