Роналду прекращает забастовку в «Аль-Насре» после того, как клуб выплатил долги по зарплате сотрудникам. Криштиану не сыграет с «Аркадагом», но вернется на поле в матче с «Аль-Фатехом&r

По информации A Bola, одной из причин недовольства Роналду были задержки зарплат некоторым сотрудникам клуба. После забастовки Криштиану руководство «Аль-Насра» пошло на уступки, и клуб погасил задолженности. Кроме того, «Аль-Наср» вернул полномочия директорам Жозе Семеду и Симау Коутинью, которых они были лишены в конце декабря, что повлияло на работу клуба на трансферном рынке в январе.