Роналду прекращает забастовку в «Аль-Насре» после того, как клуб выплатил долги по зарплате сотрудникам. Криштиану не сыграет с «Аркадагом», но вернется на поле в матче с «Аль-Фатехом&r

Ранее португалец пропустил матчи чемпионата Саудовской Аравии против «Аль-Рияда» и «Аль-Иттихада» — сообщалось, что Роналду недоволен тем, как Суверенный фонд Саудовской Аравии (PIF) управляет «Аль-Насром» по сравнению с конкурентами и считает, что клубу мешают в борьбе за чемпионство. Он также выступал против перехода Карима Бензема в «Аль-Хилаль» из-за «нанесения ущерба конкуренции».
Также сообщалось, что Криштиану был готов сыграть с «Аль-Иттихадом», если бы «Аль-Наср» выплатил задолженность по зарплате.
По информации A Bola, одной из причин недовольства Роналду были задержки зарплат некоторым сотрудникам клуба. После забастовки Криштиану руководство «Аль-Насра» пошло на уступки, и клуб погасил задолженности. Кроме того, «Аль-Наср» вернул полномочия директорам Жозе Семеду и Симау Коутинью, которых они были лишены в конце декабря, что повлияло на работу клуба на трансферном рынке в январе.
Сообщается, что теперь Роналду вернутся к тренировкам, но пропустит матч против «Аркадага» в Лиге чемпионов Азии 2 в среду. Ожидается, что нападающий вернется на поле в матче против «Аль-Фатеха» в субботу.