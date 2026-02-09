Черышев мог сыграть за «Амкал» в НаПике, но проигнорировал сообщение спортивного директора: «Денис выбрал мучиться за выживание в чемпионате Кипра»

"Денис выбрал мучиться за выживание в чемпионате Кипра, а не играть в НаПике.
P.S. Четвертьфиналист ЧМ-2018 года сообщение проигнорировал«, — написал спортивный директор “Амкала”.
НаПике — российский аналог Кингс Лиги Жерара Пике. Матчи проходят в формате 6 на 6 (5+1) в закрытом помещении. Игра начинается с 2 на 2, далее каждую минуту добавляется по игроку в каждой команде до формата 6 на 6. У команд есть различные бустеры: президентский пенальти, гол верхом с центра поля, фут-керлинг, бургер-пенальти и другие.
В перерыве проходит МедиаПик — игра медийными составами с участием звезд из разных индустрий. За Fight Nights уже сыграли фигурист Евгений Плющенко, его сын Александр, боец Мариф Пираев. За 2Drots выступил стример Анар Абдуллаев, за ФК «10» — комики Антон Шастун, Азамат Мусагалиев, Роман Косицын, Денис Дорохов и другие.
