Черышев мог сыграть за «Амкал» в НаПике, но проигнорировал сообщение спортивного директора: «Денис выбрал мучиться за выживание в чемпионате Кипра»

Полузащитник «Красава Ипсонас‎» Денис Черышев мог сыграть за «Амкал» в новом турнире НаПике, но проигнорировал сообщение спортивного директора команды Валеха Сафарова.

Источник: Спортс"

"Денис выбрал мучиться за выживание в чемпионате Кипра, а не играть в НаПике.

P.S. Четвертьфиналист ЧМ-2018 года сообщение проигнорировал«, — написал спортивный директор “Амкала”.

НаПике — российский аналог Кингс Лиги Жерара Пике. Матчи проходят в формате 6 на 6 (5+1) в закрытом помещении. Игра начинается с 2 на 2, далее каждую минуту добавляется по игроку в каждой команде до формата 6 на 6. У команд есть различные бустеры: президентский пенальти, гол верхом с центра поля, фут-керлинг, бургер-пенальти и другие.

В перерыве проходит МедиаПик — игра медийными составами с участием звезд из разных индустрий. За Fight Nights уже сыграли фигурист Евгений Плющенко, его сын Александр, боец Мариф Пираев. За 2Drots выступил стример Анар Абдуллаев, за ФК «10» — комики Антон Шастун, Азамат Мусагалиев, Роман Косицын, Денис Дорохов и другие.

«‎У меня было все: слава, деньги, футбол, а внутри — пустой». Денис Черышев, каким вы его не знали.

Попытка спасти медиафутбол — российская Кингс Лига. Играют звезды, в правилах «бургер» и «керлинг».

