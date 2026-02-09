Ричмонд
«Атлетико» не будет менять газон на «Метрополитано» до конца сезона, на его качестве сказались погодные условия. Коке критиковал состояние поля после матча с «Бетисом»

«Атлетико» не будет менять газон на «Метрополитано» на фоне критики состояния поля со стороны Коке.

Источник: Спортс"

После поражения от «Бетиса» в 23-м туре Ла Лиги (0:1) капитан мадридцев заявил: «Атлетико» нужно поле высокого качества для игры. Оно в плохом состоянии, мы скользим, не могли играть в касание".

Как сообщает Marca, замена газона на «Метрополитано» не планируется до конца сезона. В «Атлетико» утверждают, что на состояние поля повлияли неблагоприятные погодные условия последних недель в Мадриде, в том числе дождь, снег и низкие температуры.

Отмечается, что до конца сезона «Атлетико» проведет на домашнем стадионе от 9 до 12 матчей в зависимости от выступления в Кубке Испании и Лиге чемпионов.