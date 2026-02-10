«Рассказов позвонил нашему молодому пацану, извинился. Он сам понимает, что не прав». Форвард «КАМАЗа» Караев о драке в матче с «Крыльями»

— Кто не прав?
— Рассказов — опытный футболист, не должен себя так вести. Тем более по отношению к молодому пацану. Наоборот, он должен примером быть. Все же он играл в «Спартаке», играет в Премьер‑лиге долгое время.
Получилась заварушка, пацан извинился. Кто‑то из ребят сказал, что Рассказов набрал [по телефону] нашему молодому пацану, извинился. Я не знаю, о чем говорили. Наверное, он сам понимает, что не прав.
— Тема закрыта?
— Да, он сам понимает, не ребенок. Каждая вторая игра бывает со стычками — эмоции, рабочий момент, — сказал Караев.