«Рассказов позвонил нашему молодому пацану, извинился. Он сам понимает, что не прав». Форвард «КАМАЗа» Караев о драке в матче с «Крыльями»

Форвард «КАМАЗа» Давид Караев рассказал о драке во время товарищеского матча с «Крыльями Советов». Игра была досрочно завершена после первого тайма.

— Кто не прав?

— Рассказов — опытный футболист, не должен себя так вести. Тем более по отношению к молодому пацану. Наоборот, он должен примером быть. Все же он играл в «Спартаке», играет в Премьер‑лиге долгое время.

Получилась заварушка, пацан извинился. Кто‑то из ребят сказал, что Рассказов набрал [по телефону] нашему молодому пацану, извинился. Я не знаю, о чем говорили. Наверное, он сам понимает, что не прав.

— Тема закрыта?

— Да, он сам понимает, не ребенок. Каждая вторая игра бывает со стычками — эмоции, рабочий момент, — сказал Караев.