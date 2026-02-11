Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Англия
22:30
Астон Вилла
:
Брайтон
Все коэффициенты
П1
2.04
X
3.67
П2
3.70
Футбол. Англия
22:30
Кристал Пэлас
:
Бернли
Все коэффициенты
П1
1.53
X
4.41
П2
6.50
Футбол. Англия
завершен
Вест Хэм
1
:
Манчестер Юнайтед
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Челси
2
:
Лидс
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Эвертон
1
:
Борнмут
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Тоттенхэм Хотспур
1
:
Ньюкасл Юнайтед
2
П1
X
П2

Алуко о словах телеведущей Вудс: «Меня как будто газлайтят. В ее словах есть намек, что я якобы не дотягиваю до уровня экспертов. Это неправда»

Бывшая футболистка «Челси» и сборной Англии Эниола Алуко обвинила телеведущую Лору Вудс в газлайтинге.

Источник: Спортс"

Ранее Вудс отреагировала на слова Алуко, раскритиковавшей приглашение мужчин-экспертов работать в студии на матчах женского футбола: «Матчи за сборную не делают из человека блестящего эксперта. “Женский футбол должны комментировать женщины для женщин” — одна из самых вредных фраз».

«Это интересно, потому что Лора — один из тех людей, к кому я постоянно обращалась, мы прекрасно ладили. Я регулярно приходила к ней и спрашивала: “Как ты думаешь, как все прошло? Что ты думаешь? Как получилось?” Я такой человек.

Я вчера перечитала сообщения и подумала: так, подождите, меня здесь как будто газлайтят. Лора постоянно говорила мне: «Я считаю тебя блестящим телеведущим. Я считаю тебя отличным экспертом».

Поэтому, на мой взгляд, сейчас она немного подстраивает свои слова под свою позицию, и я это уважаю. Она не согласна — и это нормально. Но в ее словах есть намек на то, что я якобы не дотягиваю до уровня.

Я слишком много работала, чтобы люди делали вывод: раз меня не видят на экране, значит, я недостаточно хороша. Это неправда", — сказала Алуко.