Непомнящий заявил, что не возобновляет тренерскую карьеру

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Бывший главный тренер сборной Камеруна по футболу Валерий Непомнящий не планирует тренировать детей. Об этом он сообщил ТАСС.
Ранее стало известно, что 82-летний Непомнящий стал старшим тренером клуба ФШМ, который входит в систему Московской футбольной академии.
«Я не возобновляю тренерскую карьеру. Да, меня пригласили к сотрудничеству, но речь идет в большей степени об административной должности, а не о работе тренером с детьми», — сказал Непомнящий.
Непомнящий возглавлял российские клубы «Томь» и «Балтика», а также сборные Камеруна и Узбекистана. В Азии тренировал узбекистанский «Пахтакор», китайские «Шанхай Шэньхуа» и «Шаньдун Лунэн», южнокорейский «Пучхон Юкон» и японский «Санфречче Хиросима».