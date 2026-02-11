Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Англия
22:30
Астон Вилла
:
Брайтон
Все коэффициенты
П1
2.01
X
3.71
П2
3.75
Футбол. Англия
22:30
Кристал Пэлас
:
Бернли
Все коэффициенты
П1
1.52
X
4.45
П2
6.56
Футбол. Англия
завершен
Вест Хэм
1
:
Манчестер Юнайтед
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Челси
2
:
Лидс
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Эвертон
1
:
Борнмут
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Тоттенхэм Хотспур
1
:
Ньюкасл Юнайтед
2
П1
X
П2

Гришин о победе ЦСКА в Winline Зимнем кубке РПЛ: «С такой игрой надо побороться за чемпионство. Отрыв “Краснодара” и “Зенита” небольшой»

Александр Гришин считает, что ЦСКА может побороться за чемпионство в РПЛ в текущем сезоне.

Источник: Спортс"

— ЦСКА выиграл Зимний кубок РПЛ. Хорошая заявка на чемпионство перед возобновлением чемпионата?

— Надо поздравить, трофей — он и есть трофей! Если говорить по игре, то игра ЦСКА на этом турнире понравилась больше всех. Понятно, что команды не готовы на сто процентов, но по турниру было видно, что армейцы на ходу и готовы лучше остальных. Поэтому и выиграли турнир.

С такой игрой ЦСКА надо побороться за чемпионство в этом сезоне. Отрыв [отставание] от «Краснодара» и «Зенита» небольшой, — сказал бывший футболист ЦСКА.

После 21 тура армейцы занимают в РПЛ 4-е место.