«Да заткнись ты уже со своим “Арсеналом”. Игроков “Тоттенхэма” раздражала “одержимость” Франка “канонирами” — тренер постоянно говорил об их достоинствах на вст

Футболистам «Тоттенхэма» не нравилось, что Томас Франк постоянно говорил про «Арсенал».

Источник: Спортс"

The Telegraph отмечает, что эта «одержимость» «канонирами» внесла свой вклад в увольнение главного тренера «шпор».

Отмечается, что датчанин регулярно ссылался на достоинства лидеров АПЛ во время общекомандных встреч, и некоторых игроков это раздражало.

«Он постоянно говорил игрокам про “Арсенал”, и они быстро от этого устали. Даже перед матчем на “Эмирейтс” и после него он говорил футболистам о том, насколько хорош “Арсенал”. Некоторые думали: “Да заткнись ты уже со своим “Арсеналом”.

Франк пил из стаканчика с эмблемой «Арсенала» перед проигранным «Борнмуту» матчем. У «Тоттенхэма» 1 победа в 6 последних играх и 14-е место в АПЛ.