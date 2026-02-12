Вашингтон
Гвардиола про 3:0 с «Фулхэмом»: «Сити» показал очень хороший футбол, я доволен. Холанд почувствовал дискомфорт, заменить его при таком счете — здравый смысл"

Пеп Гвардиола подвел итоги матча с «Фулхэмом» (3:0) в 26-м туре АПЛ.

«Было непросто после тех невероятных эмоций, которые мы испытали в матче с “Ливерпулем”. Мы показали очень, очень хороший футбол. Я очень доволен ребятами.

У Семеньо много голов. Он чувствует, куда отскочит мяч в штрафной, у него есть не только скорость и работоспособность. Он топовый игрок. Он и Гехи — невероятные трансферы.

Команда в определенных ситуациях становится лучше, возвращаются после травм футболисты. Это очень важно«, — отметил главный тренер “Манчестер Сити” в эфире TNT Sports.

Также Гвардиола объяснил замену Эрлинга Холанда: «Он чувствовал дискомфорт, а счет был 3:0. Причина — слишком большое количество матчей. Усталость. Он сказал, что ему некомфортно. Его замена при счете 3:0 и наличии в составе Омара Мармуша — это здравый смысл».