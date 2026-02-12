Педри за 2,5 млн евро купил бывший женский монастырь на Тенерифе. Хавбек «Барсы» откроет там отель после реконструкции

По информации источника, хавбек «Барселоны» собирается реконструировать объект, построенный в 1943 году, и открыть на его месте отель. Общая площадь всей недвижимости составляет почти 9 500 квадратных метров. Внутри расположены 33 комнаты и 21 ванная, а также библиотека, актовый зал, часовня, огород и другие помещения. Три уровня — два этажа и подвал.