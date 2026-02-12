Жена Месси: «Важно показать детям, что можно быть сильной женщиной и иметь свою жизнь. Чувствовала себя виноватой, уходя из дома, но у меня есть поддержка мужа — это очень важно»

Я чувствовала себя очень виноватой из-за того, что уходила из дома и не могла быть рядом с детьми. Я ездила в Нью-Йорк на несколько дней и очень переживала по этому поводу. Но когда я возвращалась, все было прекрасно. Никто не умер. Поняла, что могу делать что-то чаще.