Брентфорд : Арсенал
23:00
Брентфорд
:
Арсенал
П1
5.21
X
4.06
П2
1.68
Футбол. Англия
завершен
Сандерленд
0
:
Ливерпуль
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Астон Вилла
1
:
Брайтон
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Кристал Пэлас
2
:
Бернли
3
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Сити
3
:
Фулхэм
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ноттингем Форест
0
:
Вулверхэмптон
0
П1
X
П2

Жена Месси: «Важно показать детям, что можно быть сильной женщиной и иметь свою жизнь. Чувствовала себя виноватой, уходя из дома, но у меня есть поддержка мужа — это очень важно»

Антонелла Рокуццо, жена нападающего «Интер Майами» Лионеля Месси, ответил на вопрос о том, что значит для нее быть женщиной в 2026 году.

"Я стараюсь фокусироваться на семье. Мои дети — это приоритет номер один. Сейчас я могу заниматься своими делами.

Трудно найти баланс, будучи мамой, бизнесвумен и одновременно участвуя во многих мероприятиях.

Я чувствовала себя очень виноватой из-за того, что уходила из дома и не могла быть рядом с детьми. Я ездила в Нью-Йорк на несколько дней и очень переживала по этому поводу. Но когда я возвращалась, все было прекрасно. Никто не умер. Поняла, что могу делать что-то чаще.

Но я думаю, что для меня очень важно показать им, что можно быть сильной женщиной и иметь свою собственную жизнь. Важно делать что-то для себя. Было тяжело, и это до сих пор тяжело. Мне не всегда это нравится.

Но у меня есть поддержка мужа — и это очень важно. Если бы не эта поддержка, думаю, я бы не справлялась с этим в полной мере. Я очень стеснительная, и это для меня в новинку.

Никто не знает моего голоса. Я не говорю. Даже это интервью для меня в новинку. Поэтому со временем я начинаю чувствовать себя увереннее и увереннее", — сказала Антонелла Рокуццо.