Жена Месси: «Важно показать детям, что можно быть сильной женщиной и иметь свою жизнь. Чувствовала себя виноватой, уходя из дома, но у меня есть поддержка мужа — это очень важно»

"Я стараюсь фокусироваться на семье. Мои дети — это приоритет номер один. Сейчас я могу заниматься своими делами.
Трудно найти баланс, будучи мамой, бизнесвумен и одновременно участвуя во многих мероприятиях.
Я чувствовала себя очень виноватой из-за того, что уходила из дома и не могла быть рядом с детьми. Я ездила в Нью-Йорк на несколько дней и очень переживала по этому поводу. Но когда я возвращалась, все было прекрасно. Никто не умер. Поняла, что могу делать что-то чаще.
Но я думаю, что для меня очень важно показать им, что можно быть сильной женщиной и иметь свою собственную жизнь. Важно делать что-то для себя. Было тяжело, и это до сих пор тяжело. Мне не всегда это нравится.
Но у меня есть поддержка мужа — и это очень важно. Если бы не эта поддержка, думаю, я бы не справлялась с этим в полной мере. Я очень стеснительная, и это для меня в новинку.
Никто не знает моего голоса. Я не говорю. Даже это интервью для меня в новинку. Поэтому со временем я начинаю чувствовать себя увереннее и увереннее", — сказала Антонелла Рокуццо.